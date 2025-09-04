Autismul, drama invizibilă a României. Allianz-Țiriac investește 1 milion de euro în Campus Lumya, primul centru de servicii integrate pentru tinerii cu autism

În România, tulburările de spectru autist (TSA) rămân o realitate prea puțin înțeleasă și aproape deloc sprijinită. În lipsa unei statistici oficiale sau a unui registru național, numărul românilor cu tulburări de spectru autist e greu de calculat exact.

Diferite estimări globale vorbesc însă despre un procent cuprins între 1% și 3,2% din populație, ceea ce ar însemna între 190.000 și 600.000 de persoane pe plan local. Nevoile de îngrijire, educație, servicii dedicate de sănătate și integrare în societate sunt uriașe, în timp ce sprijinul este limitat sau chiar inexistent. Pentru a susține persoanele afectate de tulburări de spectru autist și familiile lor, Allianz-Țiriac investește 1 milion de euro în Campusul Lumya, primul ecosistem integrat de sprijin pentru tinerii cu autism construit de Asociația NIA Neurodiversity Academy.

Românii recunosc că nu sunt familiarizați cu TSA, dar cei mai mulți înțeleg că persoanele cu un astfel de diagnostic nu primesc sprijin suficient nici din partea statului, nici din partea societății

Doar 2% dintre români cred că persoanele cu tulburări de spectru autist beneficiază de susținere și servicii adecvate pentru o viață independentă, arată un sondaj realizat recent de Allianz-Țiriac pentru a înțelege mai bine peisajul și percepțiile despre autism în România. În schimb, peste 35% cred că sprijinul este limitat, iar aproximativ 23% consideră că sprijinul este aproape inexistent și, dacă există, tot atâția sunt de părere că este insuficient. În total, aproximativ 82% indică astfel lipsa de sprijin pentru persoanele cu TSA.

Aproximativ 4 din 10 români cunosc sau au întâlnit pe cineva cu un astfel de diagnostic, în timp ce pentru 11% acest diagnostic există în cercul apropiat de cunoștințe, iar aproape 10% au un caz în familie. La pol opus, numai 3 din 10 respondenți spun că nu au interacționat niciodată până acum cu o persoană cu autism. Cu toate acestea, peste 53% dintre români recunosc faptul că știu foarte puțin sau deloc despre TSA, iar o parte semnificativă (77%) fac confuzii privind cauzele și manifestările autismului, mai arată sondajul realizat online de Allianz-Țiriac în august 2025, la nivel național, pe un eșantion total de 1.002 respondenți din România, dintre care 50,5% femei, preponderent cu vârsta între 18 și 44 de ani (49%) și cu venituri peste 4.000 de lei (58%).

TSA, între prejudecată și neînțelegere: mulți români cred încă în mituri false despre autism

În România, tulburările de spectru autist se confruntă mai puțin cu un diagnostic medical și mai mult cu un diagnostic social. Cei mai mulți români continuă să creadă în mituri false, precum ideea că autismul este o boală care se tratează cu sprijin adecvat (35,5%) sau că persoanele cu autism nu pot avea o viață independentă (36,2%). În același timp, 2 din 10 respondenți cred că autismul este ușor de recunoscut vizual, iar 16% indică autismul ca fiind un fenomen „nou”, apărut în ultimele decenii. Procente mai mici din populație, dar deloc neglijabile, cred unele mituri și mai periculoase, precum ideea că autismul este cauzat de vaccinuri (8,7%), că autismul este o consecință a alimentației sau expunerii la ecrane (6,6%) sau că persoanele cu autism nu pot merge la școală, nu pot lucra și nu pot avea prieteni (9,9%).

Cert este că românii sunt de acord că persoanele cu TSA nu sunt înțelese și acceptate în societate (68%), au cheltuieli foarte mari cu terapiile și tratamentele necesare (66,8%) și depind în mare măsură de altcineva, neavând șanse reale la o viață independentă (62,5%), mai arată sondajul realizat de Allianz-Țiriac. Dependența de familie și perspectivele limitate de dezvoltare și evoluție normală cresc totodată riscul de excluziune socială și de sărăcie. Cele mai mari nevoi de sprijin ar fi accesul la servicii gratuite de terapie și recuperare, consideră 67% dintre respondenți, urmate de acces la educație adaptată (62%), diagnostic și tratamente timpurii (50,5%), sprijin pentru tranziția la viața de adult (47,9%) și pentru angajare (43,3%).

„O societate sănătoasă se clădește atunci când toate dimensiunile diversității sunt recunoscute, acceptate și integrate în societate, iar fiecare persoană are șanse egale. Pentru noi, la Allianz-Țiriac, diversitatea și incluziunea sunt priorități strategice, iar investiția de 1 milion de euro în Campusul Lumya, primul ecosistem integrat pentru tinerii cu tulburări de spectru autist, este modul nostru de a face o diferență în integrarea socială și economică a persoanelor neurodiverse, o categorie din păcate invizibilă, însă deloc neglijabilă. Acest sprijin reprezintă, în egală măsură, și contribuția celor peste 1,6 milioane de asigurați care aleg soluțiile noastre de protecție și, astfel, fac posibilă susținerea unor inițiative cu impact în societate, transformând protecția individuală într-o forță colectivă. Vom continua să ne implicăm și să colaborăm cu oameni și organizații pentru o societate mai incluzivă și un viitor mai bun pentru comunitățile defavorizate”, spune Virgil Șoncutean, CEO al Allianz-Țiriac Asigurări.

Campus Lumya, o soluție integrată, scalabilă pentru susținerea tinerilor cu TSA

Pentru a răspunde nevoilor stringente ale tinerilor cu tulburări de spectru autist, Asociația NIA Neurodiversity Academy a creat Campus Lumya, un ecosistem complet de suport construit lângă București, cu ajutorul investiției de 1 milion de euro din partea Allianz-Țiriac.

„Ca mamă a unui tânăr cu autism, am trăit zi de zi provocarea de a-i oferi sprijinul și mediul de care avea nevoie și de a gestiona toate situațiile neprevăzute care apăreau în viața noastră. Când a ajuns la adolescență, soluțiile și așa puține au dispărut aproape complet. Realitatea crudă este că, după vârsta de 13-14 ani, în România există un gol uriaș de servicii pentru acești tineri. Fără acces la centre și servicii integrate de sănătate, educație și sociale, familiile trăiesc între hârtii, liste de așteptare, comisii, cabinete și uși închise după majorat, iar între timp, tinerii rămân pe dinafară. Am refuzat să mă resemnez sau să cedez în fața acestor realități cu care se confruntă zeci sau chiar sute de mii de familii și astfel a prins viață Campusul Lumya, un loc unde, cu implicare, viziune și sprijin cum este cel oferit de Allianz-Țiriac, construim viitor și oferim șanse la o viață independentă pentru persoanele cu autism”, spune Steluța Moisescu, Fondator și Președinte Asociația NIA Neurodiversity Academy, organizația care a dezvoltat Campus Lumya.

Campus Lumya este un centru multifuncțional care urmărește să ofere persoanelor cu autism și familiilor acestora serviciile de care au nevoie pentru o viață normală, adaptată nevoilor lor, și să creeze oportunități de integrare socială și economică. Astfel, tinerii cu TSA pot beneficia de sprijin personalizat prin servicii terapeutice și medicale specializate, educație profesională adaptată și ateliere vocaționale, programe de dezvoltare și de integrare pe piața muncii, precum și de locuire asistată în zona rezidențială integrată în campus.

Numai în primele două faze de dezvoltare, Campusul Lumya va sprijini direct cel puțin 400 de persoane în fiecare lună, ceea ce înseamnă câteva mii de beneficiari anual, cu scopul de a crește calitatea vieții acestora, de a crește șansele lor de integrare și a contribui astfel la oportunitățile pentru o viață independentă.

Allianz-Țiriac, sprijin total de 3,2 milioane de euro în comunitate în 2025

Allianz-Țiriac pune umărul la construirea unui viitor mai bun în România nu doar prin produsele și serviciile puse la dispoziția clienților, ci și prin implicarea activă în rezolvarea de probleme în domenii critice ale societății, precum sănătate, educație, mediu sau sport. Compania contribuie la diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin alegerile sustenabile în ceea ce privește derularea business-ului, respectiv investiții în procese digitale, clădiri sustenabile cu efecte reduse asupra mediului, dar și prin acțiuni de voluntariat ale angajaților, care au avut ca efect plantarea a 55.000 de puieți până acum. Doar în acest an, contribuția Allianz-Țiriac în comunitate a fost de peste 3.2 milioane de euro.

Despre Allianz-Țiriac Asigurări

Allianz-Țiriac este parte a grupului german Allianz, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare și asigurări și cel mai valoros brand de asigurări din lume, potrivit celei mai recente evaluări Interbrand. În cei 30 de ani de activitate, Allianz-Țiriac a contribuit cu 20 miliarde de euro la economia României. Aportul total în economie al Allianz-Țiriac echivalează cu 0,6% din PIB-ul României în perioada analizată și s-ar putea concretiza în până la 80 de spitale moderne, 2.000 de școli noi, 2.000 de kilometri de autostradă sau 130.000 de locuințe sociale.

Despre Asociația NIA Neurodiversity Academy

NIA Neurodiversity Academy este o organizație non-guvernamentală dedicată sprijinirii persoanelor cu tulburări din spectrul autist și a familiilor acestora, prin dezvoltarea de programe și servicii adaptate nevoilor specifice ale acestora. Cel mai important proiect al asociației este Campusul NIA Academy din Bolintin-Vale, un centru educațional și terapeutic modern, care oferă servicii integrate – de la terapii specializate și asistență medicală, până la sprijin educațional și social – într-un mediu sigur, adaptat și incluziv. Misiunea Asociației NIA este de a construi în România un ecosistem complet care să permită persoanelor cu autism accesul la o viață decentă, independență și integrare socială și economică.