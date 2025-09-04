FCSB, amendată drastic de UEFA pentru scandările rasiste ale suporterilor. Stadionul, parțial închis la partida cu Young Boys Berna!

Echipa de fotbal FCSB a fost sancţionată de Comisia de Disciplină a UEFA cu o amendă de 30.000 de euro şi cu închiderea parţială a stadionului, din cauza manifestărilor rasiste ale suporterilor la meciul cu Aberdeen FC, din play-off-ul Europa League, a anunţat, joi, preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului, Mihai Stoica, pe pagina sa de Facebook.

„Reprezentantul FARE (Football Against Racism in Europe) – ca de obicei – a căutat pete în instalaţia de iluminat nocturn şi a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitaţi de UEFA) omul a găsit câţiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde şlagărul rapidist. ‘Long story short’, inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism. Plus o amendă de 30,000.

