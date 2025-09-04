Fraudă de aproape 100 de milioane de lei ce vizează comerțul cu mașini second-hand, destructurată de ANAF!

Inspectorii antifraudă ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF, împreună cu procurorii Direcției Naționale Anticorupție, au identificat o fraudă de proporții în comerțul cu autoturisme rulate. Prejudiciul depășește 90 de milioane de lei, iar ancheta a vizat mai multe orașe mari din România.

Informația a fost făcută publică de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a anunțat pe 3 septembrie 2025 că acțiunea comună a scos la iveală o rețea complexă de firme implicate într-un mecanism de fraudare a taxei pe valoarea adăugată.

„Rețeaua de tip “conductă” folosea un lanț de firme interconectate pentru a cumpăra mașini din UE și a le revinde, ocolind plata TVA. O astfel de practică distorsionează piața și pune în dificultate firmele legitime, care respectă legea. Acțiunea s-a desfășurat în 17 locații din orașe precum Galați, Iași, Cluj, Brașov ș.a. și subliniază un mesaj clar: nu există toleranță pentru frauda fiscală”, a transmis ministrul de Finanțe.

Potrivit lui Alexandru Nazare, amploarea verificărilor și colaborarea între instituțiile statului demonstrează determinarea autorităților de a combate schemele de fraudă care afectează atât bugetul public, cât și mediul concurențial. Rețeaua destructurată era specializată în achiziții intracomunitare de autoturisme, revânzarea acestora pe piața internă și evitarea plății obligațiilor fiscale datorate statului.

Ministrul a adresat și un mesaj direct către instituția de control fiscal, încurajând continuarea acțiunilor ferme, indiferent de presiunile externe sau de dificultățile interne.

„Cu toate sincopele și reglajele interne pe care încă le are de rezolvat, mandatul ANAF este unul clar: să își facă treaba, oricât de tare ar fi zgomotul din spațiul public și unele încercări de deturnare a atenției de la adevăratele probleme.”, a mai declarat acesta.