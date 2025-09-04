Părinții arată un interes tot mai mare pentru echipamente de fotbal, înot și baschet destinate copiilor!

Odată cu începutul noului an școlar, părinții își îndrumă copiii către activități sportive care să le completeze programul de la școală. Conform tendințelor observate în magazinele Decathlon, cel mai mare retailer european de articole sportive, fotbalul, înotul și baschetul se numără printre sporturile pentru care părinții achiziționează tot mai des echipamente, activități care nu doar îi țin în mișcare, ci le dezvoltă coordonarea, încrederea și spiritul de echipă.

În România, ora de educație fizică rămâne adesea primul contact al copilului cu sportul, iar această experiență inițială poate influența viitoarele obiceiuri de mișcare. De aceea, părinții care aleg să-i înscrie pe cei mici la cluburi sportive sau activități extracurriculare investesc nu doar în sănătate, ci și în starea lor de bine.

Datele de vânzări Decathlon arată că printre cele mai populare categorii de echipamente pentru copii se află cele dedicate fotbalului, înotului, baschetului, dar și dansului sau artelor marțiale.

Peste 6500 de articole esențiale pentru noul an școlar

Pentru a susține activitățile de la orele de educație fizică, dar și cele din afara programei școlare, retailerul propune o selecție amplă de peste 6.500 de produse esențiale pentru preșcolari, elevi, adolescenți și liceeni. Gama include îmbrăcăminte și încălțăminte pentru sport, echipamente pentru activități fizice, ghiozdane, accesorii pentru școală, precum și o serie de noutăți dezvoltate în parteneriat cu sportivi de renume din fotbalul și baschetul de performanță.

Acestea sunt disponibile atât în variante marcă proprie, cât și de la branduri internaționale, cu reduceri atractive. Astfel, prețurile pornesc de la 29,99 lei pentru un ghiozdan și de la 39,99 lei pentru un trening, iar peste jumătate din oferta de treninguri este disponibilă la reducere.

Potrivit retailerului, un coș mediu de cumpărături, care include articole esențiale precum un trening, o pereche de încălțăminte și un rucsac, ajunge la aproximativ 250 de lei.

De altfel, cele mai vândute produse în această perioadă rămân încălțămintea sport, treningurile și tricourile sport, numai în 2024 retailerul comercializând peste 150.000 de treninguri pentru copii.

Produse cu ADN de campion – Decathlon lansează produse dezvoltate în colaborare cu staruri internaționale

Una dintre noutățile ediției Back to School 2025 este lansarea ghetelor de baschet CANAVERAL 900, semnate de baschetbalistul Alexandre Sarr, primele ghete de baschet co-create de Decathlon cu un jucător NBA. Disponibile la prețul de 399,99 lei acestea oferă tehnologie de ultimă generație într-un format accesibil, pentru cât mai mulți pasionați de baschet.

În categoria de fotbal, Decathlon aduce ghetele CLR – Antoine Griezmann Edition, primele ghete Kipsta dezvoltate în parteneriat cu celebrul fotbalist. Modelul, purtat de câștigătorul Ghetei de Aur la Euro 2016 și cel mai bun marcator al lui Atletico Madrid din toate timpurile, este disponibil la prețul de 379,99 lei.

Despre Decathlon

Decathlon, cel mai important retailer european de articole sportive, deține în momentul de față 31 de magazine la nivel național, la care se adaugă platforma online și aplicația Decathlon, fiind prezent pe piața de retail sportiv din România încă din 2009, cu aproximativ 1600 de coechipieri în 2024.

Decathlon oferă iubitorilor de sport articole și echipamente pentru mai mult de 80 de sporturi, conform celor mai înalte standarde de calitate și inovație în domeniu, păstrând in permanență obiectivul strategic de a pune oamenii în mișcare prin minunile sportului (Move people through the wonders of sport) și facilitând aceasta prin oferirea unui raport calitate – preț foarte bun.

Magazinele includ produse aparținând mărcilor proprii, precum: Quechua, Rockrider, Van Rysel, Domyos, Tribord, , Kiprun, Solognac etc, dar și altor mărci internaționale, adresându-se atât începătorilor, cât și sportivilor de nivel avansat sau profesionist. Încă din 2005, Decathlon colaborează cu mai mulți producători industriali, fabricând astfel chiar în România produse marcă proprie pentru drumeții montane, trekking și escaladă (încălțăminte), dar și pentru ciclism (articole textile și biciclete pentru adulți și copii), vândute în întreaga Europă cu eticheta” Fabricat în România”.