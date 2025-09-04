Putin vrea să se întâlnească cu Zelenski la Moscova

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, că este dispus să se întâlnească la Moscova cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează CNN.

Vorbind cu jurnaliștii la Beijing, Putin a spus că președintele american Donald Trump i-a cerut să poarte discuții cu Zelenski.

„Donald m-a întrebat dacă este posibil să avem o astfel de întâlnire. Am spus da, este posibil. La urma urmei, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova. O astfel de întâlnire va avea loc”, a declarat Putin.

Anterior, în discursul său, liderul rus a subliniat că „nu a exclus niciodată” o întâlnire cu Zelenski, dar s-a întrebat dacă există „vreo utilitate” a unei astfel de întâlniri.

„Cred că, dacă există bun-simț, este posibil să se ajungă la o opțiune acceptabilă sau o modalitate acceptabilă de a pune capăt acestui conflict”, a spus el.

Putin a mai precizat că actuala administrație a Statelor Unite are „voința și dorința” a găsi o soluție. „Cred că există lumină la capătul tunelului. Vom vedea. În caz contrar, vom fi forțați să ne îndeplinim toate obiectivele prin mijloace militare”, a completat președintele rus.

Pe câmpul de luptă, Putin a declarat că forțele ruse avansează „pe toate fronturile” în Ucraina. El a spus că Ucraina „nu este capabilă” să lanseze ofensive de amploare și că acum încearcă să acopere breșele prin regruparea trupelor.

El a adăugat: „Nu ar trebui să fim relaxați acum, poate că ei pregătesc unele rezerve, anumite acțiuni, evenimente de amploare, dar analiza preliminară a experților noștri militari arată că armata Ucrainei nu are această capacitate”.