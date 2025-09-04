Totul despre Conferința Europeană de Egiptologie desfășurată la Universitatea Hyperion!

Între 9 și 14 septembrie, la Universitatea Hyperion din București (UHB) se va desfășura a XI-a ediție a Conferinței Europene de Egiptologie (Eleventh European Conference of Egyptologists – XI ECE), una dintre cele mai elitiste acțiuni științifice de top, internaționale, din domeniul egiptologiei și unică în peisajul academic din România.

Programul conferinței poate fi accesat pe următorul link: PROGRAMME XI ECE_01.09.2025

La acest prestigios eveniment internațional, vor participa peste 80 de egiptologi din 25 de state de pe mapamond, un record academic pentru România. Vor fi prezenți renumiți egiptologi din: Polonia, Marea Britanie, Irlanda, Suedia, Franța, Belgia, Olanda, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Croația, Slovenia, Ungaria, Bulgaria, SUA, Brazilia, Argentina, Noua Zeelandă, Australia, Japonia, China, Egipt, Senegal, România.

Ediția din acest an a Conferinței Europene de Egiptologie, beneficiază de înaltul patronaj al Rectorului Universității Hyperion din București, Prof. univ. dr. Sever Irin Spânulescu și se află sub auspiciile Ambasadei Republicii Arabe Egipt la București și ale Excelenței Sale Dr. Olivia Toderean, Ambasadorul României la Cairo.

Fondatorii ECE au ales România pentru ediția din acest an și Universitatea Hyperion din București, ca loc de desfășurare a ediției a XI-a a Conferinței Europene de Egiptologie, datorită evenimentelor de înaltă ținută academică în domeniul egiptologiei, care au fost organizate aici, în ultimii ani, de către Centrul pentru Studierea și Promovarea Egiptologiei, Orientului și Mediteranei (CESPEOM) – singurul centru academic dedicat egiptologiei din România – precum și parteneriatului pe care Universitatea Hyperion din București l-a dezvoltat de-a lungul anilor cu prestigiosul Institut al Culturilor Mediteraneene și Orientale al Academiei Poloneze de Științe (IMOCPAS), instituție care desfășoară ample misiuni arheologice la situri faraonice renumite, precum templul mortuar de la Deir El-Bahri, al reginei-faraon Hatshepsut.