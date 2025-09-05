AUR cere demisia ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită demisia ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în urma reacției pe care aceasta a avut-o după apariția unei fotografii în care foștii premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase apar alături de lideri precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. Politicienii principalului partid de opoziție i-au reproșat lui Țoiu lipsă de experiență diplomatică, prin care ar afecta imaginea României pe plan internațional.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, deputatul Cosmin Corendea a afirmat că șefa diplomației ar trebui să-și dea demisia de onoare, pentru a salva prestigiului statului român.

Mai mult, Corendea, care este și președintele Grupului parlamentar de prietenie cu China, a calificat reacția Oanei Țoiu după apariția fotografiilor cu Năstase și Dăncilă ca fiind „isterică”.

”Pretențiile noastre vizavi de comportamentul diplomatic al doamnei Țoiu sunt prea mari. Așteptările noastre sunt prea mari având în vedere faptul că dânsa nu are niciun fel de experiență, nu are niciun fel de trecut legat de politica externă și implicit, o cunoaștere, cel puțin la nivel elementar, a diplomației.

Al doilea punct este că nu după trei luni doamna Țoiu și-a dat în petec, doamna Țoiu își dă în petec de trei lun încoace în formă continuă. Dacă ținem minte, acum câteva zile, am fost informați că din cei 43 de diplomai care au fost selectați de UE să reprezinte Uniunea Europeană la nivel extern nu a fost nominalizat nicun român, ceea ce face acest lucru un eșec diplomatic. I-am cerut demisia de onoare”, a declarat deputatul AUR, Cosmin Corendea.