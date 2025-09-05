Campionii inovației

În urmă cu șase ani, aflam informații interesante referitoare la echipa de medici români care luase parte la trainingul în medicină experimentală din Cuba, urmând ca după o pregătire temeinică, acest tip de medicină să se înfiripeze și în România și astfel să putem beneficia de unele dintre metodele revoluționare recunoscute la nivel mondial în recuperare medicală prin terapia celulară.

Avem ocazia astăzi să purtăm un dialog cu această echipă internațională din care fac parte: Prof. Univ. Dr. Corneliu-Dan BLENDEA – Preşedintele Societăţii Române de Medicină Fizică, de Recuperare şi Balneoclimatologie; Prof. Univ. Dr. Bansal HIMANSHU – Consultant medicină regenerativă, Revita Lifesciences, NIMS University Jaipur, India; dr. Vasile CÎRLIG – Medic specialist în recuperare medicală, managerul clinicii Asanka Sante.

Reporter: Sunt onorat să fiu primit într-un astfel de Centru medical, unde în aceste zile se desfășoară un training special de recuperare prin terapia celulară. Vă rog, domnule profesor Himanshu, să detaliați cum ați ajuns la această metodologie inovativă și care sunt progresele înregistrate față de anul 2019.

Prof. Himanshu: Inovația constă în utilizarea principiului „cascadei celulare”, care se produce în timpul acestor proceduri de terapie celulară. Datorită resurselor minerale din România, am putut construi o salină medicală prevăzută cu cabinete care au fost impregnate cu particule de sare, iar prin inhalare, în parcurs de 40 de minute, procesul imunitar al organismului ajunge la o accelerare considerabilă la nivel celular, ceea ce este foarte benefic pentru a activa sângele în timpul prelucrării lui. Deși metoda este aparent simplă, am avut nevoie de ani de zile să obținem o particulă specială de aerosoli și, după multă expertiză, am obținut rezultatul dorit, rezultat pe care îl datorez, desigur, și colegilor mei: prof. univ. dr. Blendea și dr. Cîrlig. În această echipă, am reușit să realizăm o concentrație dublă a plasmei prin centrifugarea sângelui, care este la fel de importantă ca și existența acestor camere de haloterapie.

Reporter: Vă mulțumesc, domnule profesor!

Mă voi îndrepta acum cu o întrebare spre dl. prof. univ. Blendea: domnule profesor, de când această metodologie este utilizată în procedeele de recuperare medicală actuale, moderne?

Prof. Blendea: Bineînțeles că terapia PRP (Plasma îmbogățită cu trombocite) este deja de decenii recunoscută ca benefică, dar noua noastră metodologie ne-a condus la realizarea unei concentrații de plachete sangvine de zeci de ori mai mare față de cea standard, iar membrii echipei noastre internaționale au dat mână liberă tinerilor cercetători specialiști în domeniu să o dezvolte pentru a o face mai performantă. Astfel a apărut acest rezultat, revoluționar în reabilitarea medicală, cu care ne mândrim, promovându-l și făcându-l recunoscut la nivel mondial. Referitor la procedura medicală, aceasta este minim invazivă și permiteți-mi să-l invit pe domnul dr. Vasile Cîrlig să dezvolte această idee.

Reporter: Desigur că așteptăm cu un viu interes să îl ascultăm pe acest tânăr și promițător medic, deja recunoscut în mediul profesional.

Dr. Cîrlig: După cum au menționat mentorii mei pe care îi stimez și îi respect pentru încrederea pe care mi-au acordat-o în timpul cercetărilor, am ajuns la aceste rezultate prin munca în echipă, iar metoda este foarte simplă: pacientul stă 40 de minute în camera de haloterapie, unde inhalează particule de o anumită dimensiune, care activează sângele. După aceea, trece într-un alt cabinet, unde i se prelevează 20 ml de sânge și se începe procedura propriu-zisă de manevrare a sângelui, care se pune în centrifugă la o anumită rotație pentru a separa plasma, după care se injectează prin infiltrații intraarticulare, activându-se un proces de regenerare a articulației. Această procedură se poate efectua în artroze și hernii de disc, având succes inclusiv în regenerarea globală a organismului, prevenind diverse patologii. Terapia celulară efectuată de noi activează ciclul Krebs intracelular din mitocondrii, care sunt uzinele noastre energetice de la nivel celular. Din punctul nostru de vedere nu este nimic complicat, doar că este o metodă bine pusă la punct din punct de vedere științific.

Reporter: Vă mulțumesc pentru timpul acordat și, dacă îmi permiteți, aș dori să filmez în timp ce efectuați procedura.

Dr. Cîrlig: Aveți permisiunea noastră.

Reporter: Dragi cititori, aveți ocazia să urmăriți această procedură accesând link-ul de mai jos: (link-ul).

Este o bucurie să aflăm astfel de vești privind progresele deosebite înregistrate în cercetarea medicală din țara noastră și astfel să ne mândrim că suntem români!