Ianis Hagi, prezentat la Alanyaspor

Ianis Hagi (26 de ani) a fost prezentat oficial, joi, 4 septembrie 2025, la Alanyaspor, în prima ligă a Turciei. La eveniment a participat și Gică Hagi.

Ianis Hagi a semnat un contract valabil două sezoane cu echipa care ocupă locul 9 în acest sezon din Super Lig şi va purta tricoul cu numărul 14, la fel ca la echipa naţională a României, în semn de omagiu pentru Johan Cruyff, unul dintre cei mai mari fotbalişti din istorie şi antrenorul preferat al tatălui său, Gică Hagi.

„Bine ai venit, Hagi! Clubul nostru a semnat un contract valabil pe doi ani cu Ianis Hagi, fotbalistul român care a jucat recent pentru Rangers în Scoția”, a fost mesajul celor de la Alanyaspor.

„Turcia este a doua mea casă. Sunt extrem de fericit să fiu aici. Abia aștept să încep treaba. Ne vedem curând!”, a declarat Ianis Hagi.

Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale, l-a felicitat pe Ianis Hagi: „Am vorbit cu el aseară, este bine că și-a găsit echipă, intervenisem și eu la un moment dat pentru un transfer la Dinamo Kiev. Ce a ales aseară este excelent, i-am zis să se gândească doar le ce are de făcut, i-am spus că îl aștept când va juca. Regreta și el că nu a găsit mai repede. Turcia e un campionat puternic, îl va stimula, eu zic că a făcut o treabă bună, a ales un campionat bun”.

Ianis Hagi a mai evoluat în carieră la Viitorul, Farul, Fiorentina, Genk, Rangers și Alaves. Are 47 de meciuri şi şase goluri la naționala României.