Legea pensiilor magistraților, contestată la CCR!

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au decis joi, în unanimitate, să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la legea care modifică regimul pensiilor de serviciu pentru magistrați. Actul normativ a fost adoptat prin angajarea răspunderii de către Guvernul condus de Ilie Bolojan, fără dezbatere parlamentară și în absența unei moțiuni de cenzură.

Ședința extraordinară, convocată de președinta instanței supreme, Lia Savonea, a avut loc joi, începând cu ora 13:30, și a reunit toți judecătorii ÎCCJ, potrivit Realitatea Plus.

Hotărârea vine într-un moment critic, cu doar două zile înainte de expirarea termenului constituțional în care legea poate fi contestată la CCR, înainte de a fi promulgată de președintele României.

Magistrații reclamă posibile vicii de constituționalitate în modul de adoptare al legii, precum și în conținutul acesteia, care ar putea afecta independența sistemului judiciar. Prin sesizarea CCR, ÎCCJ își exprimă îngrijorarea față de impactul pe termen lung al noilor reglementări asupra statutului magistraților.