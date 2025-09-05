Prima zi a anului școlar începe cu proteste. Elevii se alătură nemulțumirilor cadrelor didactice!

Elevii se alătură protestelor sindicale anunțate pentru prima zi a noului an școlar. ”Solidaritatea cu sindicatele reprezintă un pas firesc în apărarea dreptului la o educație de calitate”, spun ei.

Sindicatele vor boicota festivitățile prilejuite de începerea anului școlar 2025-2026 și vor scoate în stradă 30.000 de oameni, pentru un miting și un marș pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni. Elevii se declară solidari cu sindicaliștii.

Consiliul Național al Elevilor (CNE) susține boicotarea festivităților din 8 septembrie și purtarea banderolei albe ”ca simbol al opoziției față de măsurile de austeritate și al lipsei de interes manifestate față de viitorul educației”.

”Consiliul Național al Elevilor se alătură sindicatelor în lupta pentru o educație de calitate

Consiliul Național al Elevilor se alătură sindicatelor din educație și susține boicotarea festivităților de deschidere a anului școlar din data de 8 septembrie 2025. Boicotul organizat de federații reprezintă o formă legitimă de protest prin care toți actanții din educație transmit un semnal de alarmă asupra măsurilor de austeritate adoptate și asupra efectelor negative pe care acestea le produc elevilor, profesorilor și întregului sistem educațional.

Subliniem că solidaritatea cu sindicatele din educație reprezintă un pas firesc în apărarea dreptului la o educație de calitate. Protestele organizate constituie o formă legitimă de manifestare democratică și o reacție împotriva deciziilor de austeritate implementate fără un dialog eficient cu actorii din educație. Prin sprijinirea acestor demersuri, mișcarea de reprezentare reiterează faptul că statul are obligația de a trata educația ca pe o investiție esențială în viitor, iar elevii, profesorii și părinții, uniți, pot transmite un mesaj clar și ferm că viitorul școlii românești nu poate fi negociat.

Consiliul Național al Elevilor consideră că noile măsuri de austeritate creează un abuz asupra educației. Acestea nu doar că descurajează excelența elevilor olimpici, ci și limitează parcursul celor care obțin rezultate bune, determină mulți elevi să acorde prioritate muncii în detrimentul educației pentru a-și asigura necesarul zilnic și reduc sprijinul destinat celor din medii vulnerabile. Aceste demersuri pun o barieră considerabilă între educație și beneficiarii principali ai acesteia, creând un dezechilibru educațional și social.

Consiliul Național al Elevilor susține dreptatea și echitatea în educație și încurajează elevii să își manifeste nemulțumirea într-un mod pașnic și echilibrat. În urma boicotului festivităților de deschidere a anului școlar 2025-2026, CNE sprijină purtarea banderolei albe ca simbol al opoziției față de măsurile de austeritate și al lipsei de interes manifestate față de viitorul educației. Acest gest reflectă dorința elevilor de a se implica activ în apărarea propriilor drepturi și de a transmite un semnal ferm că educația trebuie tratată ca un drept fundamental, nu ca un privilegiu”, au precizat reprezentanții CNE, într-un comunicat de joi.