Teleferic Grand Hotel sărbătorește 10 ani de excelență în ospitalitate

Teleferic Grand Hotel marchează în acest an 10 ani de la redeschidere, un deceniu în care a reușit să își consolideze poziția ca reper al turismului românesc și să devină un simbol al ospitalității alpine în Poiana Brașov.

De la tradiție la modernitate

Construit în anii ’70, hotelul Teleferic s-a remarcat încă de la început prin poziția sa privilegiată, la baza pârtiei principale și lângă telecabină, atrăgând rapid iubitori ai muntelui și ai sporturilor de iarnă.

Închis timp de 22 de ani, hotelul s-a redeschis în 2015, în urma unui amplu proces de modernizare și reconceptualizare, sub numele de Teleferic Grand Hotel.

Proiectul a reunit tradiția chalet-urilor alpine cu standardele actuale de confort și rafinament, readucând la viață un reper turistic important.

Un deceniu de creștere și performanță

În cei 10 ani de activitate, Teleferic Grand Hotel a investit constant în servicii, infrastructură și experiențe dedicate oaspeților. Cu o capacitate de 127 de camere și apartamente premium, restaurante cu meniuri rafinate și băuturi fine, un centru SPA modern, facilități pentru familii și business, hotelul a devenit una dintre cele mai apreciate destinații montane din România.

Recunoaștere națională și internațională

Excelența serviciilor și profesionalismul echipei Teleferic Grand Hotel au fost confirmate de numeroase distincții:

„Cel mai bun Hotel de 4 stele din România” – 7 ani consecutivi (Top Hotel Awards);

„Best Leading Hotel” – 4 ani consecutivi (World Travel Awards);

„Cel mai bun hotel de schi din România” – 3 ani consecutivi (World Ski Awards);

„Cel mai bun Hotel” – Romanian Hospitality Awards;

„Cel mai bun hotel de business” – Top 50 Hoteluri de Business.

10 ANI DE SUCCES!

Angajament pentru viitor

La împlinirea unui deceniu de activitate, Teleferic Grand Hotel își reafirmă misiunea de a oferi experiențe memorabile, prin servicii impecabile și o ospitalitate autentic românească, menținându-se totodată la standardele internaționale ale industriei hoteliere.

Teleferic Grand Hotel – Traieste Legenda