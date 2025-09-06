Consorțiul G6 al Universităților de Medicina si Farmacie tradiționale se delimitează ferm de opiniile pseudo-științifice si dezinformarea propagate în cadrul așa-zisei conferințe științifice de la Brașov!

Consorțiul G6 al Universităților de Medicina si Farmacie tradiționale se delimitează ferm de opiniile pseudo-științifice si dezinformarea propagate in rândul populației in cadrul unor manifestări fals denumite conferințe științifice, așa cum este cea desfășurata astăzi la Brașov.

Participarea unor medici, cadre universitare, la astfel de manifestări contravine normelor deontologice si eticii universitare si este un derapaj grav de la principiile unei activități de educație medicala corecta, riguroasa, in sprijinul sănătății publice.

Prevenția bolilor infecțioase prin vaccinare a contribuit major la scăderea mortalității si morbidității si la creșterea speranței de viată sănătoasă. Dezinformarea, prezentarea distorsionata si interpretarea voit greșita a datelor medicale reprezintă un atac împotriva științei, si educației si pun in pericol sănătatea publica- adică sănătatea tuturor membrilor comunității, de la copii la vârstnici.

Fiecare dintre noi poate contribui la contracararea acestor prin informare reala, din surse medicale de încredere, iar Universitățile de Medicina si Farmacie, au datoria sa fie astfel de surse de încredere pentru studenți, rezidenți, medici si societate.

Prof.Univ.Dr.Viorel Scripcariu

Presedinte in exercitiu Asociatia G6-UMF