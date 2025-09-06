Cristian Popescu Piedone își face un nou partid!

Cristian Popescu Piedone revine în forță pe scena politică din România, însă nu oricum, ci cu un nou partid. Fostul șef al ANPC a anunțat sâmbătă dimineață, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că nu are intenția să candideze la Primăria Capitalei, deoarece are planuri mult mai mari care implică ”un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor”.

„Acum, consider că a venit timpul să ajut cetățenii de la un alt nivel! Un nivel care îmi permite să mă lupt parte în parte și cu balaurii și cu hienele și cu slugile lor toate! (…) Anunț că a venit vremea să înființăm, împreună, un partid! Un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor!”, a scris Cristian Popescu Piedone pe pagina sa de Facebook.

Totodată, fostul primar al Sectorului 5 a anunțat că a demisionat din Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), din partea căruia a candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei din 2024.

„Oameni buni, dragi cetățeni, am demisionat din PUSL-ul înființat de profesorul Dan Voiculescu! Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetățenilor care m-au creat și m-au sprijinit și m-au propulsat în politică!”, a mai spus fostul șef al ANPC.