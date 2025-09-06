Gara de Nord intră în reparații capitale. Valoarea lucrărilor depășește jumătate de miliard de dolari!

Gara de Nord din Capitală urmează să fie reabilitată. Pentru prima fază de modernizarea bugetul alocat lucrărilor depășește jumătate de miliard de lei, potrivit unui document publicat de Ministerul Transporturilor.

Gara de Nord intră în reparații capitale Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru modernizarea celei mai importante gări din România. Această este și monument istoric.