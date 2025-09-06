Gara de Nord intră în reparații capitale. Valoarea lucrărilor depășește jumătate de miliard de dolari!
Gara de Nord din Capitală urmează să fie reabilitată. Pentru prima fază de modernizarea bugetul alocat lucrărilor depășește jumătate de miliard de lei, potrivit unui document publicat de Ministerul Transporturilor.
Gara de Nord intră în reparații capitale Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru modernizarea celei mai importante gări din România. Această este și monument istoric.
Reamintim că în 2024, CFR Infrastructură a semnat contractul pentru „Modernizarea/consolidarea /reabilitarea stației CF Gara de Nord Bucuresti – faza I”. Cele care se vor ocupa de lucrările de la Gara de Nord sunt cele două firme românești SC GDO MOV IMPEX SRL – SC OMEGA CERT SISTEM SRL. Pentru prima fază a lucrărilor de moderizare a fost alocat un buget în valoare de 419,85 de milioane de lei, fără TVA, potrivit ECONOMICA.NET.
În prima etapă de modernizare a Gării de Nord vor fi reabilitate spațiile existente în cele trei corpuri ale clădirii, unde se desfășoară activitatea feroviară, sunt asigurate servicii destinate publicului călător și activități comerciale:
– Corp A (clădiri B-dul Dinicu Golescu)
– Corp B (central, coloane, casele de bilete clasa I)
– Corp C (casele de bilete clasa a II-a, Calea Giviței)
Principalele lucrări de modernizare vizează:
modernizarea/consolidarea/reabilitarea clădirilor din stația de călători București Nord;
reabilitarea construcțiilor monument cu valoare istorică;
crearea unor spații verzi centrale, cu zonă de așteptare pentru publicul aflat în tranzit;
regenerarea zonei aferente stației de călători Gara de Nord pe principiile de smart city/creative city/green city;
modernizarea spațiilor destinate publicului călător, inclusiv facilițăți pentru persoanele cu dizabilități;
sisteme noi de ventilație/încălzire
modernizarea sistemului de iluminat și a instalațiilor electrice, sanitare, termice etc;
modernizarea sistemului de informare a publicului călător și a echipamentului de telecomunicații etc.
Lucrările vor fi făcute timp de 116 luni.