Zelenski vrea o întâlnire cu Putin la Kiev!

Liderul ucrainean Volodomir Zelenski a răspuns propunerii președintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventual întâlniri între ei doi să fie Moscova. Zelenski a propus la rândul său Kievul ca posibil loc de întâlnire.

Liderul ucrainean a susținut că o eventuală întâlnire la Moscova este imposibilă, având în vedere că țara sa este atacată de Rusia. De asemenea, acesta a mai subliniat că Putin a propus Moscova ca loc de întâlnire doar ca tactică de tergiversare.

„Eu nu mă pot duce la Moscova… în timp ce ţara mea este vizată de rachete, de atacuri în fiecare zi. Nu mă pot duce în această capitală a acestui terorist. Este de înţeles şi el înţelege asta”, a spus Volodimir Zelenski.

În urma discuţiilor cu liderii din Coaliţia de Voinţă şi cu preşedintele Donald Trump de joi, 4 august, președintele ucrainean a declarat că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului, dar nu este de acord ca aceasta să aibă loc la Moscova, aşa cum a propus miercuri şeful Kremlinului.

Vladimir Putin a declarat miercuri, 3 august, în cadrul unei conferințe de presă care a încheiat vizita sa în China, că „nu exclude” discuții directe cu președintele ucrainean și îl invită la Moscova: „Dacă Zelenski este dispus, să vină la Moscova și o astfel de întâlnire va avea loc”.

Zelenski a mai afirmat că Putin nu este de încredere și că acesta doar se „joacă” cu SUA.

Preşedintele ucrainean a îndemnat în repetate rânduri la o întrevedere cu Putin, pentru a negocia un armistiţiu în războiul Rusiei împotriva ţării sale, război pe care Putin l-a declanşat în februarie 2022.

Conform unor surse ucrainene, cel puţin şapte ţări s-au oferit să găzduiască o astfel de întâlnire, printre care se numără Turcia, precum şi trei ţări din Golf, care sunt considerate neutre în acest conflict.