Câți bani a cheltuit, România, pe armament și tehnică militară în 2024 și 2025…

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis o informare oficială în care a dezvăluit câți bani a cheltuit de la începutul anului 2024 și până la data de 29 iulie 2025. Suma nu este una deloc mică, ceea ce arată că România ia tot mai în serios amenințarea războiului.

MApN dezvăluie că, de la începutul anului 2024 și până la data de 29 iulie 2025, la nivelul ministerului au fost angajate fonduri de 41,22 miliarde de lei, fără TVA, pentru achiziția de tehnică militară, echivalent cu circa 8,3 miliarde de euro.

„În privința contractelor de achiziții, este de menționat că, în perioada 01.01.2024 – 29.07.2025, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, au fost angajate fonduri în valoare de 41.222.316.696,39 lei fără TVA”, se arată într-un comunicat al MApN.

Pentru anul 2024, întreg bugetul Apărării a fost de circa 8 miliarde de euro, iar suma alocată pentru achiziția de tehnică militară a fost de 3 miliarde de euro.

Bugetul pe acest an al MApN arată că suma alocată inițial pentru achiziția de echipamente militare a fost de 71 miliarde de lei, circa 14 miliarde de euro, însă, din acestea, numai 16 miliarde de lei, aproximativ 3 miliarde de euro, au fost plătite efectiv în 2024, restul fiind angajamente ce vor fi executate ulterior, potrivit Fanatik.

Conform datelor MApN, pentru „active fixe și echipamente militare”, România a plătit aproximativ 2,6 miliarde euro pe achiziția de tehnică militară. Asta ar însemna că în anul curent, ministerul a plătit circa 5,7 miliarde de euro pentru achizițiile de tehnică militară.

Ministerul nu precizează despre ce contracte ar fi vorba, însă printre cele mai mari contracte semnate anul trecut de către MApN se numără achiziția a 54 de obuziere autopropulsate K9 Tunet și echipamente aferente din Coreea de Sud, cu producție parțială în România, contract semnat în iunie–iulie 2024 cu o valoare de 920 milioane dolari și, probabil cel mai mare contract din istoria țării, achiziția a 32 de avioane F-35. În acest ultim caz, este vorba de un contract de 6,5 miliarde dolari.