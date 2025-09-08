CFR Călători, fără culpă în cele două situații înregistrate în regionalele Constanța și Timișoara

Clarificări asupra unor impresii ale redacției Club Feroviar, care se dorește a fi considerat „ca sursă de știri și informații business to business din domeniul feroviar”.

Activitatea feroviară presupune existența mai multor participanți cu atribuții și responsabilități clar stabilite prin legi, instrucții și reglementări feroviare. Astfel, ar trebui să fie de notorietate pentru cine dorește a fi considerat „cunoscător” în domeniul feroviar, că organizarea și coordonarea circulației trenurilor este atributul administratorului sau gestionarului de infrastructură, CFR SA, în cazul articolului „Accident tren contra tren evitat la mustață pe Litoral„. Care poate fi legătura de cauzalitate între modul în care CFR SA organizează circulația și răspunde de dispozițiile pe care le emite, prin personalul aflat în serviciu și situația financiară a operatorului care pune în aplicare dispoziția de circulație, nu am fost în măsură să o identificăm! Într-adevăr trenurile R 8815 și R 8806 sunt operate de CFR Călători dar, pentru informarea autorului articolului, responsabilitatea asupra îndrumării în circulație și a organizării circulatiei este strict responsabilitatea CFR SA, fie că vorbim de oprire în linie curentă, fie că vorbim de manevrare înapoi a trenului.

Atașarea sau detașarea unui vagon, a unei locomotive sau a unor grupe de vagoane în parcursul unui tren nu se poate realiza fără acceptul administratorului sau gestionarului de infrastructură, din considerente care țin de siguranța circulației, organizarea și capacitatea stației în fapt, fără a fi limitativ: caracteristicile stației (declivitate, curbe, linii existente în stație etc) în corelație și cu starea și tipul materialului rulant. Aceasta este situația și în cazul articolului din Club Feroviar, având același autor, intitulat „Record de întârziere la CFR Călători. Un tren a parcurs 80 km în 12 ore și 17 minute”, unde într-adevăr, trenul R 2703 este operat de CFR Călători, dar vagonul în cauză, care a provocat întârzierea trenului și la care au fost înregistrate problemele este un vagon aparținând CFR SA (vagon laborator de măsurat calea) iar decizia de continuare a circulației și de retragere a vagonului abia în stația Pui a fost a CFR SA, din considerentele mai sus menționate (lipsă capacitate linii în celelalte stații).

În concluzie, în ambele cazuri răspunsurile și cercetarea trebuie efectuate la CFR SA și nu la CFR Călători, fiind însă dispuși să punem la dispoziția comisiilor de cercetare orice informație care poate aduce claritate în elucidarea cauzelor.