Chery depășește pragul de 5 milioane de vehicule exportate, consolidându-și poziția de lider global

Grupul Chery a depășit la finalul lunii iulie pragul istoric de 5 milioane de vehicule exportate, devenind primul brand auto chinez care atinge această realizare. În aceeași perioadă, compania a urcat pe locul 233 în clasamentul Fortune Global 500, avansând spectaculos cu 152 de poziții față de anul anterior.

În prima jumătate a anului 2025, Chery a înregistrat vânzări globale record de 1,26 milioane de unități, consolidându-și poziția de cel mai mare exportator auto al Chinei pentru al 22-lea an consecutiv. Segmentul vehiculelor plug-in hybrid a înregistrat o creștere remarcabilă de 98,6%, iar comunitatea globală a utilizatorilor Chery a depășit pragul de 17 milioane.

Aceste performanțe se bazează pe avansul tehnologic constant al companiei și pe succesul Chery Super Hybrid (CSH), care democratizează accesul la tehnologii hibride de ultimă generație și la standarde înalte de siguranță, consolidând filosofia Chery: „Safety is the ultimate luxury.”

28 de ani de inovație: de la primul motor propriu la tehnologia hibridă de vârf

Anul 1997 găsea Chery în fața unei misiuni aparent imposibile la fabrica din Wuhu: fără planuri, fără brevete și fără un lanț de aprovizionare. Cu determinare, compania a transformat această provocare în șansa de a-și crea propriile motoare. În 1999, Chery a pornit primul motor dezvoltat intern, marcând independența sa tehnologică. Până în 2005, Chery lansa primul său sistem de propulsie dezvoltat complet in-house.

Astăzi, acest drum a condus la dezvoltarea tehnologiei CSH, ce folosește un motor de generația a șaptea cu 48% eficiență termică – cel mai ridicat nivel global pentru hibride. Rețeaua globală Chery include 8 centre R&D, 16 fabrici KD și teste rutiere extinse de 12,5 milioane km, asigurând control integral asupra întregului lanț de producție.

Egalitate în tehnologie: hibrid pentru toți și siguranță de top

Chery promovează un concept unic de „technology equality”, deschizând accesul industriei la brevetele sale hibride și colaborând cu parteneri precum Bosch, AVL sau instituții academice internaționale.

În ceea ce privește siguranța, Chery a investit 150 milioane yuani (aproximativ 18 milioane de euro) într-un centru complet de crash-testuri, unde fiecare model este supus la 80-100 de simulări. În 2025, compania a introdus primul program național de validare în condiții extreme (căldură, frig, umiditate, viteză, teren dificil), consolidând filosofia sa: „Safety, for Family”.

Lider global în creștere și sustenabilitate

În prima jumătate a anului 2025, vânzările de PHEV Chery au dominat piețele din Asia de Sud-Est (Malaezia, Indonezia, Vietnam). Seria TIGGO CSH și-a făcut debutul european în Polonia, Grecia și România, sub conceptul „In Europe, For Europe”.

Chery a fost recunoscută în Top 50 Chinese Global Brands Builders 2025 (Google & Kantar) și în lista Forbes China pentru companii sustenabile, confirmând rolul său de pionier al tehnologiei incluzive.

O experiență de neuitat: Long run test drive TIGGO

Pentru a descoperi la adevărata valoare performanța și confortul noilor modele, Chery invită o serie de jurnaliști și creatori de conținut români să participe la o experiență de long run test drive, ce a început pe 7 septembrie și se desfășoară pe parcursul a două zile.

Traseul internațional, cu plecare din România și destinație Ungaria, este gândit să pună în valoare spiritul de aventură și performanța vehiculelor TIGGO 7 CSH și TIGGO 8 CSH în condiții reale de drum. Această călătorie cross-border transformă un simplu test drive într-o experiență memorabilă, oferind oportunitatea de a testa confortul, tehnologia și fiabilitatea mașinilor în diverse scenarii de drum.

Chery invită astfel publicul din România să afle printre primii cum se simte cu adevărat o călătorie la volanul noilor TIGGO CSH, într-o aventură care combină performanța, siguranța și luxul experienței de condus.

Despre Chery

Fondată în 1997, Chery este una dintre cele mai mari companii auto din China, având o strategie de dezvoltare bazată pe inovația tehnologică. De la sisteme hibride și electrice, la cockpituri inteligente și platforme modulare, Chery operează opt centre globale de cercetare și dezvoltare și are peste 18.000 de ingineri la nivel global. Brandul este lider în domeniul exporturilor auto din China și a fost inclus în clasamentul Fortune Global 500 (locul 385, august 2024).

Despre Grupul Samelet

Samelet a fost fondat în 1946, în Israel. În prezent, grupul reprezintă mărcile Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Ferrari, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Iveco, Maserati, Ram, Subaru și Hongqi. Samelet este dedicat inovării și se concentrează pe soluții avansate de mobilitate digitală, care includ: soluții de încărcare pentru vehicule electrice, managementul datelor, experiența clienților și o gamă completă de servicii financiare proprii pentru clienți, precum finanțare, asigurări, leasing și servicii de tip trade-in. Grupul investește activ în inovație și tehnologie, având fonduri de investiții înființate în China și Israel pentru a susține startup-uri din industria auto. Pe lângă activitatea extinsă din Israel, Samelet este prezent și în România, unde deține fostul importator FCA. În Grecia, Samelet deține brandurile deținute anterior de FCA, precum și brandul Leapmotor.

Despre Grupul AUTO ITALIA

AUTO ITALIA este importatorul oficial în România al mărcilor italiene Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional, Abarth și Maserati, deținute de Stellantis. Cu peste 30 de ani de experiență în importul, distribuția și vânzarea de autovehicule și servicii post-vânzare, AUTO ITALIA este un jucător important pe piața auto din România. Din 2011, compania este deținută integral de către Samelet Group. Începând cu septembrie 2024, Leapmotor International a desemnat AUTO ITALIA, prin subsidiara sa AUTO GREEN Motor, drept importator exclusiv al brandului Leapmotor în România. Ca parte a strategiei de lansare a mărcii Leapmotor în Europa, România este una dintre cele nouă piețe europene care deschid vânzările pentru primul lot de vehicule electrice Leapmotor – C10 și T03.