Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj cu ocazia deschiderii noului an școlar: “Educația nu poate fi trainică dacă nu există oameni bine pregătiți în domeniu și condițiile necesare pentru a o transmite elevilor!”

Europarlamentarul Maria Grapini a transmis, cu ocazia începerii noului an școlar, un emoționant mesaj elevilor, profesorilor și părinților.

“Educația este principala cărămidă pentru construcția unei societăți civilizate, pragmatice și eficiente. De modul cum înțelegem să facem educație depinde viitorul fiecăruia dintre noi, al țării și al generațiilor care urmează.

Educația nu poate fi trainică dacă nu există oameni bine pregătiți în domeniu și condițiile necesare pentru a o transmite elevilor. Accesul copiilor la educație este un drept constituțional și, în context, fiecare copil trebuie să beneficieze de el!

Trebuie, înainte de toate, să se asigure infrastructura necesară, mai ales în mediul rural, unde condițiile rămân, din păcate, precare, pentru o educație de calitate.

Din păcate, după 35 de ani, situația în multe localități din mediul rural rămâne îngrijorătoare, în condițiile în care nu mai sunt profesori titulari, se lucrează cu suplinitori și, mai mult decât atât, multor profesori nu li se asigură condiții corespunzătoare de locuit. Am învățat la țară și, în urmă cu 50 de ani, aveam instalații sanitare în școală, iar profesorii erau toți titulari și aveau locuințe asigurate, chiar lângă școală!

Doresc tuturor elevilor, de la cei care pășesc în prima lor clasă, până la cei care parcurg ultimul an de liceu, mult succes, ambiție și înțelegerea importanței educației, iar cadrelor didactice, multă putere de muncă și răbdare pentru a transmite dragostea de școală elevilor.

Le mulțumesc din suflet tuturor celor care au înțeles noblețea și importanța educației, dedicându-și viața acestei profesii nobile!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

În contextul începerii acestui an școlar, în condiții tensionate, generate de nemulțumirile cadrelor didactice față de reducerea cheltuielilor bugetare în domeniul educației, europarlamentarul Maria Grapini cere Guvernului să găsească, cât mai rapid, soluții pentru a dezamorsa criza din educație, criză care aduce efecte negative asupra elevilor si asupra acestui an școlar.