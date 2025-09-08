Grindeanu îi dă replica lui Nicușor Dan

Criticat de preşedintele Nicuşor Dan, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a menționat, luni, că în coaliție este nevoie de dialog. Potrivit acestuia, PSD-ul a fost mereu deschis la discuții în coaliție.

Duminică, în plenul Parlamentului, liderul interimar al PSD a spus că guvernarea nu mai trebuie făcută cu toporul. De asemenea, Grindeanu a menționat că PSD-ul nu mai funcționează cu pistolul la tâmplă. Întrebat dacă acesta nu reprezintă un atac la adresa partenerilor din coaliție, acesta a spus că „în această perioadă de trei luni PSD-ul în niciun caz nu poate fi acuzat că nu a oferit dialog”.

„Am fost tot timpul cei care am mers, am discutat, n-am dat ultimatumuri, am mers și am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției și suntem cei care am fost parte activă la dialog. Noi suntem adepții dialogului, nu unanimității. De aceea le dau dreptate celor care spun că ar fi bine să fie un fel de dialog în cadrul coaliției, nu impuneri de soluții și nu unanimități. Noi suntem un partid cu specific social-democrat, așa cum am spus și la început, într-o coaliție de dreapta și înțelegem să ne ținem de principiile care ne definesc. Și lucrul ăsta nu-l facem astăzi, nu l-am făcut doar ieri și ce-l facem de când facem politică”, spune Grindeanu.

Liderul interimar al PSD precizează că „toate aceste acțiuni sunt, dacă vreți, parte a ceea ce un partid social-democrat trebuie să facă”.

Potrivit lui Grindeanu, PSD-ul nu acționează în funcție de cine este la guvernare. „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, aceste lucruri, dacă nu sunt parte a unui dialog în care inclusiv soluțiile PSD să fie parte, atunci înseamnă că acela nu e un dialog și noi trebuie să ne extragem din acest lucru”.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidul nu acceptă reducerea cu 10% a posturilor în unitățile administrativ-teritoriale, precizând că reprezentanții PSD fac parte în continuare din grupul de lucru care analizează datele necesare pentru această măsură.

„În acest moment PSD-ul este parte, prin reprezentanții săi, în acel grup de lucru, care strânge foarte multe date. La finalul săptămânii vor avea loc și întâlniri cu asociațiile comunelor, orașelor și municipiilor, precum și cu consiliile județene. Se va ajunge la o primă formă care va fi prezentată public”, a spus Grindeanu, răspunzând unei întrebări legate de procentul de 10% care ar afecta posturile ocupate.

Potrivit liderului PSD, scopul comisiei este identificarea unor soluții care să permită reducerea cheltuielilor cu 10% fără a afecta funcționalitatea administrației.

„În aceste zile am foarte multe exemple venite dinspre unități administrativ-teritoriale, care spun următorul lucru: Ne cereți să facem contabilicește o reducere de personal, iar costurile se vor vedea în altă parte, la bunuri și servicii. Pentru că poate să existe primării care au cheltuieli de personal, de exemplu pentru administrarea domeniului public, care să fie parte a aparatului propriu a unei primării. În alte părți poate să fie externalizate aceste lucruri, să fie societăți comerciale. Veți vedea o scădere de personal, dacă te uiți doar la acel parametru, și o scădere de costuri cu personalul, cu salariile, dar în același timp, concomitent, dacă vreți, principiul vaselor comunicante, crește costurile pe bunuri și servicii. Și atunci ce am rezolvat? Nimic. Ideea acestei comisii este de a găsi soluții prin care să reduci cheltuielile cu 10% pe aceste componente. Fiindcă altfel dăm bine pe hârtie, externalizăm absolut tot, dar în același timp cresc costurile pe bunuri și servicii și ne rezolvăm absolut nimic”, a subliniat Grindeanu.

„Noi am trimis un prim draft. S-a lucrat un policy brief, dacă pot să-l numesc așa. L-am trimis și la ceilalți colegi din. Să vedem prima concluzie din acest grup de lucru”, a încheiat Grindeanu.