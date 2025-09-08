Ne-a părăsit președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Sorin Stanciu!

Ales în funcție în luna iulie a anului trecut, Sorin Stanciu a contribuit decisiv la vizibilitatea Uniunii, la implicarea ei în numeroase manifestări, evenimente și proiecte, informează Agerpres.

La 7 septembrie 2025, a încetat din viață Sorin Stanciu, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR).

Jurnalist de calibru, cu o impresionantă experiență profesională, Sorin Stanciu a militat fără odihnă pentru prestigiul UZPR și pentru menținerea organizației pe coordonatele firești ale unei uniuni de creație și de utilitate publică. Ales în funcția de președinte al UZPR în luna iulie 2024, Sorin Stanciu a contribuit decisiv la vizibilitatea Uniunii, la implicarea UZPR în manifestări, evenimente și proiecte care au reflectat importanța pentru societate a celei mai mari organizații de breaslă din România, evidențiază https://uzpr.ro/.

Sorin Stanciu a absolvit Facultatea de Litere a Universității din Craiova, după care a început o lungă și bogată activitate publicistică și fost o vreme coordonatorul Casei de Filme 5.

În anii ’90 a fost directorul ziarului ‘Dimineața’ și membru activ al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, în calitate de vicepreședinte, când a primit ‘Ordinul Ziariștilor’ Clasa I.

A lucrat o perioadă în administrație, fiind consilier la Administrația Prezidențială și alte instituții centrale.

După 2015, a revenit în UZPR , ca președinte al Comisiei de atestare Profesională și mai apoi ca vicepreședinte, când a asigurat ca interimar și funcția de președinte, până la alegerea sa în funcție din 2024.

În mai 2025, a fost distins cu Ordinul ‘ASTRA Arădeană’, cu prilejul celei de a XVIII-a ediții a Conferinței Științifice Naționale ‘Administrație Românească Arădeană’, potrivit sursei citate.