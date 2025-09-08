Profesorii de gimnaziu și de liceu, vizați de schimbări majore!

Schimbări importante în noul an școlar. De anul acesta profesorii de gimnaziu și liceu vor aloca un sfert din totalul orelor fiecărei discipline pentru activități de consolidare, aprofundare, remediere și aplicare practică a competențelor, conform unei instrucțiuni a Ministerului Educației transmisă unităților de învățământ.

Noua instrucțiune a ministrului Educației prevede ca toți profesorii de gimnaziu și liceu să aloce 25% din numărul total de ore al disciplinei predate pentru activități remediale, de consolidare, fixare și transfer al competențelor în viața de zi cu zi. Planificarea acestor ore trebuie să fie coerentă, predictibilă și să evite supraîncărcarea elevilor.

Profesorii vor marca în planificările calendaristice orele care fac parte din acest procent de 25%, precizând scopurile și competențele urmărite. Planificarea poate fi ajustată pe parcurs, în funcție de evoluția elevilor.

Orele pot fi organizate atât cu întreaga clasă, cât și pe grupuri sau individual sub formă de ateliere sau proiecte.

Cadrele didactice pot aloca timp pentru aceste activități și în cadrul fiecărei ore de curs (ex: 15 minute dintr-o oră de 50 de minute), fără o separare strictă între cele 75% dedicate programei și cele 25% destinate intervențiilor pedagogice personalizate, potrivit edupedu.ro.

Evaluarea în cadrul acestor activități va fi preponderent formativă, bazată pe probe scurte, autoevaluare sau evaluare între colegi, fără a adăuga birocrație inutilă. Evaluările sumative, atunci când există, trebuie să respecte standardele naționale.

Planificările vor fi avizate de directorul școlii, iar inspectoratele școlare vor sprijini cadrele didactice prin formări, ghiduri și mentorat. Monitorizarea se va face prin eșantionare, fără sarcini administrative suplimentare.

Cadrele didactice pot reorganiza elevii pe grupe de nivel pentru o eficiență mai mare, cu acordul școlii. Se recomandă utilizarea de resurse suplimentare pentru elevii care doresc să performeze, fără ca acestea să devină obligatorii pentru toată clasa.

La nivelul fiecărei școli, se vor căuta cele mai potrivite metode de organizare a acestor ore, astfel încât fiecare elev să-și poată atinge potențialul maxim.

Ministrul Daniel David a declarat în aprilie că „în învățământul liceal vom începe să stabilim acel procent de 20-25% din timpul alocat fiecărei discipline, care să nu mai fie dedicat lecțiilor clasice”. Acesta a subliniat că vrea ca sugestiile metodologice ale profesorilor să devină obligatorii și să pună accent pe conținutul și calitatea predării.

Documentul care a ajuns deja în școli nu este semnat de ministrul Educației, ceea ce înseamnă că poate suferi modificări până la publicarea în Monitorul Oficial.