Românii au cheltuit, în luna iulie, cu aproape 5% decât în luna iulie a anului trecut!

Câți bani au cheltuit românii pe cumpărături în luna iulie. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), consumul a crescut în luna iulie cu 4,5% față de aceeași lună din 2023.

Creșterea consumului a fost determinată în principal de vânzările de carburanți, care au crescut cu aproape 12%. Mulți români și-au făcut plinul înainte de scumpirile intrate în vigoare de la 1 august, odată cu majorarea TVA și a accizelor.

Potrivit datelor INS, și vânzările de produse nealimentare au înregistrat o creștere de 5,8%, în timp ce cheltuielile pentru alimente, băuturi și tutun au crescut timid, cu doar 0,5%, după mai multe luni de scăderi.

Per ansamblu, în primele șapte luni ale anului, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (fără autovehicule) a crescut cu 3,5%. Totuși, vânzările de produse alimentare au scăzut ușor, cu 0,1% față de aceeași perioadă din 2023, potrivit stirileprotv.ro.

Creșterea din iulie ar putea fi doar temporară. În contextul noilor scumpiri și al previziunilor BNR privind un vârf al inflației în toamnă, este posibil ca în lunile următoare consumul să încetinească din nou.