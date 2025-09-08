Specialist în fenomene meteo, Popoaia a dus titlul de campion la rugby la Baia Mare

Jucătorii formației CSM Știința Baia Mare au câștigat al zecelea titlu din istorie după finala cu SCM USV Timișoara.

Cu un procentaj de reușită de 100% la lovituri de pedeapsă și transformări, Paul Popoaia a fost eroul finalei Ligii de Rugby Kaufland, meci în care Baia Mare s-a impus cu 36-24 în fața celor de la SCM USV Timișoara.

Pentru a ajunge la perfecțiune, eroul campionilor a devenit specialist în meteorologie.

„Înainte de meci vin pe teren, verific vântul, verific terenul, se văd anumite poziții, după care la încălzire mă încălzesc și încerc să-mi iasă bine” – Paul Popoaia, jucător CSM Știința Baia Mare.

Paul se antrenează suplimentar, însă, după cum spune, nu foarte mult, pentru că de regulă cele mai bune meciuri le face când nu pune presiune pe el.

„Mă bucur că mi-a ieșit. Am antrenat toată săptămâna, am muncit, am stat după antrenament și astăzi mă bucur de medalie, de trofeu. Totuși, nu rămân foarte mult după antrenament, că de obicei când nu mă antrenez atunci e cel mai bine, așa că nu vreau să exagerez. Ne așteptam să fie un meci dificil, dar ne-am făcut foarte bine treaba. Am analizat foarte bine toată săptămâna ce face Timișoara. Am știut cum o să joace și ne-am făcut un meci bun” – Paul Popoaia, jucător CSM Știința Baia Mare.

Udată din plin cu șampanie, festivitatea de premiere a fost urmată de „repriza a treia”, pe care toți jucătorii o așteptau cu maxim interes. Pentru a le permite să sărbătorească victoria, conducerea clubului le-a prelungit cu o zi șederea la București.

„Nu avem un ritual, doar ne bucurăm până dimineața, sperăm. Important e că rămânem o noapte în București, avem timp să petrecem, să băm o berică, nu am mai făcut-o după ultimele două finale, le-am pierdut din păcate. Să petrecem și după care mâine mergem la Baia Mare să pregătim meciul cu Steaua din cupă” – Paul Popoaia, jucător CSM Știința Baia Mare.

„Băieții au ritualuri pe care încercăm să le respectăm. Avem jucători din țări diferite, cu culturi diferite, cu tradiții diferite. Încercăm să dăm o oportunitate la fiecare să sărbătorească în felul lui și împreună cu echipa” – Eugen Apjok, antrenor CSM Știința Baia Mare.

Antrenorul formației de foarte mulți ani, Eugen Apjok, spune că, deși are în palmares numeroase titluri, cel cucerit duminică e unul cu totul special pentru el.

„Cred că sunt cel mai fericit la titlul ăsta după dificilul anul care l-am avut. Nu e simplu, eu știu ce am trăit împreună cu acești băieți anul acesta și mă bucur enorm de mult pentru ei. Cu siguranță ne doream să ajungem cât mai sus și în finală, dar anul a devenit din ce în ce mai dificil, cu totul și cu totul din alte motive pe parcurs. Băieții au dat o dovadă de mare caracter și de unitate acum” – Eugen Apjok, antrenor CSM Știința Baia Mare.

Pentru Baia Mare ultimele săptămâni au reprezentat un adevărat tur de forță, pentru că au fost nevoiți să joace de trei ori în patru săptămâni în Capitală. În afara finalei, cel mai dificil meci a fost, desigur, semifinala câștigată la doar un punct în fața lui Dinamo, scor 28-27.

„A fost al treilea meci în București în ultimele patru săptămâni, pentru că și semifinala cu Dinamo a fost câștigată tot în Capitală. Astăzi suntem a treia deplasare în patru săptămâni la rând din București. Înseamnă foarte mult 12-13 ore pe autocar. Nu cred că Bucureștiul ne-a purtat noroc, cred că e vorba de munca noastră din spatele acestui succes, pentru că ce s-a văzut astăzi e o muncă de ani de zile” – Eugen Apjok, antrenor CSM Știința Baia Mare.

CSM Știința Baia Mare, echipa record: 16 finale consecutive jucate, 9 câștigate

CSM Știința Baia Mare a disputat duminică a 16-a finală consecutivă, un adevărat record nu doar pentru rugby, ci pentru întreg sportul românesc. Din acestea, a cucerit de nouă ori titlul național, fiind formația care a dominat ultimele două decenii în sportul cu balonul oval de la noi din țară. Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, recunoaște că nu a mai auzit niciodată de o asemenea performanță a unei echipe.

„Din punct de vedere al României nu cred că a mai fost vreo echipă care să joace 16 finale la rând, dar cred că putem să ne uităm din punct de vedere al celorlalte echipe cu care ne confruntăm la națională. Aici Baia Mare, care este o echipă puternică și Timișoara sunt două pretendente de fiecare dată. Anul acesta cu greu au intrat în finală, au bătut cu un punct în semifinale, dar iată și-au spus cuvântul și astăzi ne bucurăm de Baia Mare campioană” – Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.

Pentru șeful rugby-ului românesc, meciul acesta a fost important și prin perspectiva formei arătate de jucătorii susceptibili de a fi convocați la echipa națională. A fost încântat de ce a văzut, însă este foarte îngrijorat de partea financiară a ultimei părți a sezonului internațional.

„În primele patru echipe avem de fiecare dată lotul național, majoritar în echipele din Baia Mare și Timișoara. Timișoara are un grup foarte mare al echipei naționale, dar și la Baia Mare avem foarte mulți. Ne gândim uneori poate cu, să zic, supărare, pentru că vin meciurile, nu știu ce vom face, nu știu din punct de vedere financiar cum vom sta. Dar așteptăm, așteptăm toate lucrurile astea, așteptarea asta ne omoară pe noi” – Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.

După cum a recunoscut Alin Petrache, emoțiile din punct de vedere financiar sunt mari, pentru că în scurt timp România va juca, la București, trei meciuri test foarte importante pentru pregătirea participării la Cupa Mondială.

„Grijile financiare sunt extrem de mari pentru că nu știm ce vom face, suntem într-o latență din punct de vedere financiar. Nu știm ce facem, nu știm de unde vor veni, dacă vor veni, cum vor veni. Avem totuși trei meciuri importante, trei meciuri pe care Federația Internațională ni le-a dat să le găzduim de fiecare dată. Sunt meciuri care pregătesc Cupa Mondială, sunt meciuri într-un circuit pentru Cupa Mondială și ne va fi foarte greu. Dar sper să trecem și de acest hop și să ne bucurăm poate la sfârșitul celor trei meciuri, măcar de două victorii pe care să le avem aici pe Arcul de Triumf” – Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby.

foto: facebook/rugbyromania