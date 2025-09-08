Tommy Hilfiger aduce stilul preppy pe pista de curse în campania de toamnă 2025, cu Jisoo în rolul principal la „The Hilfiger Racing Club”

Bazându-se pe o tradiție de stil american neconvențional, campania reînvie stilul preppy printr-un amestec de nostalgie pentru sporturile cu motor de lux și un spirit îndrăzneț și vibrant.

Ambasadoarea globală a brandului, JISOO, adaugă o notă personală la cultura prep iconică și garderoba „Tommy” inspirată din tradiție.

Tommy Hilfiger dezvăluie campania de Toamnă 2025 „The Hilfiger Racing Club”, cu emblematica cântăreață de K-Pop JISOO, care aduce încrederea sa discretă într-o zi de cursă reinventată.

„The Hilfiger Racing Club” este o declarație de stil globală pentru TOMMY HILFIGER, care îmbină nostalgia cluburilor de curse cu farmecul preppy și spiritul contemporan al brandului. Protagonistă a campaniei, JISOO, continuă să aducă originalitatea sa fresh familiei internaționale Tommy, o familie de artiști, influenceri și creatori de tendințe care mențin brandul ferm în centrul culturii.

Lansată global pe 26 august, campania va fi amplificată de activări pline de energie pentru toți fanii Tommy din întreaga lume. De la experiențe personalizate ale mărcii, la colaborări creative și evenimente inspirate de circuitele de curse, programul va demonstra că această versiune prep se concentrează mai puțin pe reguli și mai mult pe reinventare.

„În călătoria mea de până acum alături de Tommy, am învățat că el te va duce în cele mai emblematice locuri, așa că am fost încântată să pășesc în lumea sa a sporturilor cu motor de lux”, a spus JISOO. „Întotdeauna am avut o pasiune personală pentru mașini, iar Tommy a reimaginat acest loc cu stilul său îndrăzneț și vibrant. M-am simțit confortabil și foarte încrezătoare în ultima sa colecție, care se joacă cu codurile clasice ale stilului preppy și pare atât de personală, jucăușă și rafinată.”

Fotografiată de Yoon Ji Yong, campania o are în prim-plan pe JISOO, care împărtășește prezența sa atemporală și individualitatea distinctă pe tot parcursul povestirii campaniei. Revenind pentru a patra campanie TOMMY HILFIGER, ea adaugă un sentiment de grație inerentă stilului american clasic al mărcii, introducând un strat proaspăt de rafinament modern pe această pistă de curse legendară.

Pentru colecția de toamnă 2025, TOMMY HILFIGER se întoarce la originea brandului său din New York City pentru a găsi inspirație, reinterpretând codurile tradiționale ale orașului prin noi abordări ale stratificării și jocului de texturi. JISOO dă viață energiei feminine a colecției, purtând un palton bleumarin în stil universitar, combinat cu un pulover clasic cu emblemă, moale, dar structurat, care adaugă o notă relaxată ținutei croite. Un look plisat, asociat cu o jachetă sculpturală de culoare camel și un tricot cu dungi, face referire la tradiție, dar conferă în același timp un aspect proaspăt și precis. Este o nouă interpretare a garderobei moderne tradiționale, care răstoarnă tradițiile stilului preppy cu rădăcini newyorkeze prin intermediul acelui Tommy twist, mereu ireproșabil.

„Reimaginarea stilului preppy a fost în centrul viziunii mele creative timp de 40 de ani”, a declarat Tommy Hilfiger. „De la început, am combinat stilul american clasic cu influențe culturale vibrante și sunt încântat să continui această tradiție de a sparge tiparele. Acest sezon marchează începutul unui nou capitol, cu „The Hilfiger Racing Club” care deschide cea mai recentă serie de campanii și aduce o notă nouă unui moment celebrat în calendarul social preppy.”

Campania marchează continuarea „You’re Invited, No RSVP Required” (Ești invitat, nu este necesară confirmarea participării) – o nouă declarație de stil care inspiră sezonurile viitoare și reimaginează stilul preppy cu rebeliune, libertate și individualitate. A început în 1985, anul înființării brandului, când un panou publicitar din Times Square, New York, a plasat cu încredere numele Tommy Hilfiger alături de marii designeri ai vremii. De atunci, brandul și-a adus spiritul caracteristic de rebeliune jucăușă în momente definitorii ale culturii, de la hip-hop și padocul Formula 1® până la cele mai importante covoare roșii din lumea modei. Campania globală se bazează pe această moștenire, aducând stilul preppy pe pista de curse cu povestea „The Hilfiger Racing Club”, avându-i în rolurile principale pe actorul Nicholas Hoult și pe supermodelul și simbolul modei Claudia Schiffer.

Colecția de toamnă 2025 va fi disponibilă pe tommy.com, și în magazinele TOMMY HILFIGER România în București Mall – Vitan, Băneasa Shopping City, AFI Cotroceni, Palas Iași, Iulius Town Timișoara, Iulius Mall Cluj – Napoca, City Park Mall Constanța, AFI Brașov, Promenada Mall Sibiu și Promenada Mall Craiova.

Despre TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER este unul dintre cele mai recunoscute branduri de lifestyle premium din lume, o sursă de admirație și inspirație pentru consumatori din 1985. Înființat inițial în New York City și impregnat de spiritul american, brandul se definește prin ADN-ul său roșu, alb și albastru, înrădăcinat în expresii vibrante, încrezătoare și curajoase. Colecțiile brandului celebrează „Prep made Modern”, combinând clasicul atemporal cu o notă fresh. Tommy Hilfiger oferă calitate și valoare premium consumatorilor din întreaga lume sub brandurile TOMMY HILFIGER și TOMMY JEANS, cu o gamă largă de colecții și produse, inclusiv îmbrăcăminte sport pentru bărbați, femei și copii, denim, accesorii, încălțăminte și parfumuri.

Vânzările globale de retail ale produselor TOMMY HILFIGER au fost de aproximativ 9 miliarde de dolari în 2024, cu o distribuție largă în întreaga lume, inclusiv cel mai mare magazin global de referință: tommy.com. Conectați-vă cu TOMMY HILFIGER pe Instagram, X, TikTok, YouTube și LinkedIn.

Despre SARKK

SARKK a fost fondată în 1998 cu scopul de a fi distribuitor exclusiv TOMMY HILFIGER în România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord și Moldova.

De la 1 iulie 2019, compania a fost numită și distribuitor exclusiv pentru Calvin Klein în Grecia, România, Cipru, Bulgaria, Albania și Macedonia de Nord.

Extinderea companiei se bazează pe o abordare omnichannel și produsele ambelor branduri sunt disponibile în magazine fizice, prin parteneriate Shop In Shop, magazine Outlet, o largă rețea de clienți angro, precum și pe tommy.com.

Vizând mereu o dezvoltare organică și durabilă, condusă de valorile CSR, SARKK, cu pași stabili și încrezători, este una dintre cele mai sănătoase corporații din industrie și se extinde captivând chiar și pe cei mai exigenți consumatori.