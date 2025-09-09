Cele patru pachete de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, atacate de AUR la CCR!

AUR a depus la CCR patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, „fără dezbatere parlamentară, fără consultarea românilor și fără un vot democratic”: „Puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului”. Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS au fost respinse duminică.

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) anunţă, marţi, că a depus la Curtea Constituţională patru sesizări de neconstituţionalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare, fără consultarea românilor şi fără un vot democratic. ”Prin această manevră, puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului şi a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept”, a transmis formaţiunea.

”Analiza proiectelor adoptate prin această procedură abuzivă arată un tablou alarmant: încălcări constituţionale de o gravitate excepţională, un atac sistematic asupra separaţiei puterilor în stat şi o tentativă deliberată de concentrare a puterii legislative în mâinile Guvernului”, a transmis, marţi, AUR, într-un comunicat de presă.

”Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acţioneze pe cale democratică. Crearea artificială a urgenţei şi folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe”, se mai arată în comunicatul citat.

Formaţiunea speră ca ”judecătorii Curţii Constituţionale să respingă în integralitate aceste proiecte şi să transmită un semnal ferm că democraţia românească nu poate fi desfiinţată prin artificii legislative”.

”România nu poate fi împinsă spre autoritarism de un guvern care confundă responsabilitatea cu abuzul de putere”, a mai transmis AUR.