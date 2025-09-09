Cinema în Aer Liber se pregătește de ultima săptămână de proiecții pe Insula Artelor din Parcul Titan

Cinema în Aer Liber se pregătește să încheie cea de-a XVI-a ediție cu o ultimă săptămână plină de povești și emoții. Mii de bucureșteni au fost alături de noi până acum, iar Insula Artelor din Parcul Titan a devenit locul unde oamenii s-au întâlnit pentru a trăi bucuria cinema-ului în comunitate. Programul final aduce o nouă selecție de filme apreciate și povești de neratat, menite să încheie ediția de anul acesta într-un mod memorabil.

Intrarea este liberă iar proiecțiile încep la ora 20:00.

Programul ultimei săptămâni Cinema în Aer Liber

Marți, 9 septembrie, ora 20:00

„Fanfara” (2025), regia Emmanuel Courcol

Cu: Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco

Sinopsis: Thibaut este dirijor de renume internațional, obișnuit cu marile scene ale lumii. Când află că a fost adoptat, descoperă și că are un frate necunoscut: Jimmy, un om simplu, care lucrează într-o cantină și cântă la trombon într-o fanfară de provincie. La prima vedere, nu au nimic în comun, în afară de muzică. Dar când Thibaut descoperă talentul neașteptat al fratelui său, decide să repare distanța pe care soarta a pus-o între ei. Iar pentru Jimmy, se conturează pentru prima dată visul unei vieți cu totul diferite.

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/en-fanfare-37451/

Premii: prezentat în premieră la Cannes Film Festival, 1 premiu și 8 nominalizări

Detalii: AG, 103 min, premiera în România în 2025, Franța

Miercuri, 10 septembrie, ora 20:00

„În afara timpului” (2025), regia Olivier Assayas

Cu: Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Micha Lescot, Nine d’Urso

Sinopsis: În timpul pandemiei de COVID-19 din 2020, două cupluri căsătorite sunt blocate într-o casă de la țară, ceea ce duce la tensiuni crescânde și la dezvăluiri despre relațiile lor.

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/suspended-time-35009/

Premii: A fost selectat în competiția principală a Festivalului Internațional de Film de la Berlin (Berlinale), unde a concurat pentru Ursul de Aur (Golden Bear) în februarie 2024, A primit o nominalizare la Ursul de Aur pentru “Best Film”, semnat de Olivier Assayas.

Detalii: AP-12, 105 min, premiera în România în 2025, Franța

Joi, 11 septembrie, ora 20:00

„Iubire fără limite” (2025), regia Gilles Lellouche

Cu: Adèle Exarchopoulos, François Civil

Sinopsis: Doi adolescenți din clase sociale diferite cresc în același oraș, la același liceu, în jurul acelorași docuri portuare. Drumurile lor se încrucișează și se îndrăgostesc nebunește. În timp ce Jackie își urmează drumul și studiaza, Clotaire este prins în vârtejul bandelor și ajunge la închisoare pentru 12 ani, sub acuzații de crimă false.

Viața încearcă din răsputeri să-i țină departe, dar sunt ca doua jumătăți ale aceleiasi inimi care bate.

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/beating-hearts-35073/

Premii: În selectia oficiala Cannes Film Festival, 2 premii și 16 nominalizări

Detalii: N-15, 160 min, premiera in Romania in 2025, Franța, Belgia

Vineri, 12 septembrie, ora 20:00

„Dl. Aznavour” (2025) în regia lui Mehdi Idir și Grand Corps Malade

Cu: Tahar Rahim, Soufiane Guerrab, Victor Meutelet, Bastien Bouillon, Rupert Wynne-James

Sinopsis: Fiul unor refugiați armeni, mic de statură, sărac și cu o voce considerată atipică – mulți credeau că Charles Aznavour nu va reuși niciodată. Dar, prin munca asiduă, ambiție și o voință de neclintit, a devenit un simbol al muzicii și al culturii franceze.

Cu aproape 1.200 de melodii cântate în toata lumea și în numeroase limbi, Aznavour a inspirat generații întregi. Filmul, realizat de Mehdi Idir și Grand Corps Malade, artist multitalentat, explorează drumul său extraordinar, de la copilăria modestă până la ascensiunea spre celebritate, dezvăluind o poveste atemporală despre visuri, sacrificii și succes.

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/monsieur-aznavour-36145/

Premii: 4 nominalizări

Detalii: AP-12, 133 min, premiera in Romania in 2025, Franța

Sâmbătă, 13 septembrie, ora 20:00

„Parthenope” (2025), în regia lui Paolo Sorrentino

Cu: Gary Oldman, Francesca Romana Bergamo, Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri

Sinopsis: De la Paolo Sorrentino, regizorul premiat cu Oscar pentru La Grande Bellezza, vine „Parthenope”, un film despre amintiri, pierderi și regăsirea sinelui, toate desfășurate pe fundalul vibrant și imprevizibil al orașului Napoli.

Parthenope urmărește călătoria unei femei de-a lungul decadelor, prin iubire, pierderi și căutarea propriei identități. „Parthenope este oglinda orașului Napoli: liberă, plină de pasiune și uneori dureroasă,” spune regizorul Paolo Sorrentino. Filmul este inspirat din relația personală a regizorului cu orașul său natal și continuă temele autobiografice începute cu The Hand of God / È stata la mano di Dio.

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/parthenope-35905/

Premii: În selecția oficială Cannes Film Festival, 7 premii și 25 nominalizări

Detalii: N-15, 136 min, premiera în România în 2025, Italia, Franța

Duminică, 14 septembrie, ora 20:00

„Sfinte cascaval!” (2025) regizat de Louise Courvoisier

Cu: Maiwene Barthelemy, Dimitri Baudry, Mathis Bernard, Luna Garret, Clément Faveau

Sinopsis: Pentru Totone, 18 ani, viata-n Jura înseamnă petreceri și bere alături de prieteni. Dar realitatea îl lovește din plin: trebuie sa aibă grija de sora lui de 7 ani și să-și câștige traiul.

Hotarat sa schimbe directia, își propune un obiectiv neașteptat – sa facă cel mai bun comté din regiune și să câștige medalia de aur la concursul agricol. 30.000 de euro sunt în joc, dar adevărata miză este viitorul sau.

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/holy-cow-36671/

Premii: Premiul Youth Prize la Cannes Film Festival, nominalizat la premiul Un certain Regard la Cannes Film Festival, 10 premii și 10 nominalizari

Detalii: AP-12, 90 min, premiera in Romania în 2025, Franța

Cinema în Aer Liber este organizat de Primăria Sectorului 3 și își propune sa aduca publicul mai aproape de cinematografia europeană și de creațiile de autor, oferind o alternativa culturala gratuita, in mijlocul naturii urbane.

Deși proiecțiile vor avea loc sub cerul liber, spectatorii vor putea viziona filmele într-un cadru modern, echipat conform standardelor europene.

Detalii despre filme, programul complet și regulament pot fi gasite pe site-ul www.primarie3.ro si www.cinemainaerliber.ro.