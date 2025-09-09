Creștere alarmantă a cazurilor de Covid-19!

Începutul lunii septembrie aduce o creștere a cazurilor de COVID-19 la nivel național. Medicii atrag atenția asupra unei intensificări a infectărilor, cu accent pe transmiterea intrafamilială. Tot mai mulți sugari sunt internați, iar investigațiile arată că sursa bolii provine, în cele mai multe cazuri, din familie.

Deși majoritatea cazurilor de COVID-19 confirmate prezintă forme ușoare sau medii, specialiștii avertizează că intensificarea valului de îmbolnăviri confirmă circulația activă a virusului în comunitate.

„În ultima perioadă am observat o creștere a cazurilor de pacienți cu simptomatologie respiratorie în unitățile medicale din țară. Vorbim despre persoane care se prezintă cu semne precum: durere de gât, tuse și febră.

Simptomele COVID-19 din această toamnă sunt asemănătoare cu cele din valurile anterioare, iar aici includem: tuse persistentă, oboseală accentuată și febră. Ceea ce se remarcă acum este faptul că multe cazuri par să aibă o evoluție mai ușoară, mai ales în rândul pacienților vaccinați sau al celor care au trecut anterior prin infecție.”, a declarat pentru Digi24 Daniela Ionescu, medic specialist ORL.

„Riscul există și este real, mai ales pentru categoriile vulnerabile, includem aici persoane în vârstă, pacienți cu boli cronice sau copii mici. Este important de amintit faptul că infecția cu COVID-19 rămâne o boală contagioasă care poate complica starea pacienților sensibili.

Părinții trebuie să știe că, pentru COVID-19, semnele dominante sunt de 2 tipuri: respiratorii, asemănatoare unei maladii ce evocă gripa. Simptomele pe care le includem aici sunt: febră, dureri de mușchi sau de cap, cu tuse și nas infundat.

Și, al doilea tip: COVID-19 cu simptome precum varsături si diaree, cu risc de deshidratare la copilul mic”, a declarat pentru Digi24 Mihai Craiu, medic specialist pediatru.

„Riscul este mare în această perioadă pentru ca au început grădinițele/școlile și este foarte cald, iar în spații închise, neventilate, dar cu aerul condiționat pornit, crește riscul de contagiune. Sunt cazuri zilnic în spital, în media zilelor de la începutul lunii septembrie (în ultimele zile din luna august/primele zile din luna septembrie am diagnosticat în spital circa 100 copii).