Scandal uriaș la Senat. Angajații cer să se dea jos antenele de pe clădirea Parlamentului după ce le-a fost tăiat „sporul de antenă”!

Biroul Permanent al Senatului a discutat solicitarea mai multor angajați care, deranjați că le-a fost tăiat sporul de antenă, au cerut scoaterea antenele de pe clădirea Parlamentului, pe motiv că „generează câmpuri electromagnetice și radiații”.

Liderii partidelor parlamentare au discutat, în ședința Biroului Permanent al Senatului, o solicitare pe care mai multe sindicate ale angajaților au depus-o în luna iulie. Aceștia cer „demontarea imediată” a antenelor de comunicații și a echipamentelor de pe clădirea Parlamentului, pe motiv că ar genera „câmpuri electromagnetice și radiații”.

„Expunerea la câmpurile electromagnetice a fost identificată ca un factor nociv asupra sănătății lucrătorilor și (…) poate conduce la sindroame neuro-cardio-vasculare și endocrine.

Echipamentele amplasate pe clădire nu contribuie în mod direct la activitatea legislativă. Ele ridică temeri justificate privind sănătatea personalului, temeri întărite de cazurile frecvente (inclusiv decese) de cancer, așa cum rezultă din raportul de expertiză privind impactul radiațiilor asupra spațiilor de lucru”, se arată în solicitarea angajaților Senatului.

Dacă nu vor fi demontate antenele, aceștia solicită să primească din nou sporul de antenă.

„Considerăm că menținerea acestor sporuri, în cuantumul practicat în ultimii ani, este obligatorie și în concordanță cu obligațiile legale de protecție a muncii, precum și cu interesul instituțional al funcționării eficiente a Senatului”, mai transmit angajații Senatului.

Ședința de luni s-a încheiat fără o concluzie. Solicitarea angajaților a fost transmisă Secretarului General pentru analiză.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a declarat că demontarea antenelor nu este posibilă întrucât este vorba despre echipamente de „securitate” ale mai multor servicii.

„Nu se poate face acest lucru fizic. Sunt o suită de instituții care au antene pe această clădire, de o importanță mare. Nu este vorba doar de regimul de înălțime, dar și de securitate. Nici nu știu dacă o parte dintre aceste antene nu sunt trecute la informații clasificate. Nu știm ce servicii beneficiază de aceste antene”, a transmis senatorul USR.

În iulie, Executivul a limitat sporul pentru condiții vătămătoare de la 1.500 de lei la 300 de lei.