Totul despre partida Cipru-România. Mircea Lucescu are un singur obiectiv: victoria!

România își continuă drumul spre Campionatul Mondial marți, în Cipru. Selecționata lui Mircea Lucescu are nevoie de o victorie în deplasare, pentru a ține pasul cu Bosnia și Austria, ocupantele primelor două poziții din grupa H.

Marţi, 9 septembrie, de la ora 21:45, naţionala României întâlneşte Cipru, la Nicosia, pe GSP Stadium, în preliminariile Campionatului Mondial 2026, în direct la Prima TV.

România ocupă locul 3 în Grupa H cu 6 puncte după patru meciuri. Bosnia este pe primul loc cu 9 puncte din trei partide, iar Austria este pe locul 2 cu 6 puncte după două meciuri.

De cealaltă parte, Cipru este pe locul 4 în grupă, cu doar trei puncte acumulate.

În partida tur, România a bătut acasă Cipru cu 2 – 0, după reușitele lui Florin Tănase și Dennis Man.

În plus, România are o altă revanșă de luat. Echipa lui Mircea Lucescu vine după eșecul rușinos din amicalul contra Canadei, scor 0-3.

Echipe probabile:

Cipru (4-3-3): Freitas – Loizou, Laifis, Pileas, Shikkis – Tzionis, Kastanos, Charalampous – Artymatas, Pittas, Foti

Selecţioner: Apostolos Mantzios

România (4-3-3): Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – Răzvan Marin, Șut, Stanciu – Man, Drăguș, Baiaram