Un nou reper pentru sistemul public de sănătate din România: Spitalul Județean Oradea integrează sistemul de chirurgie robotică da Vinci X!

SOFMEDICA, lider în furnizarea de tehnologii medicale inovatoare în Europa de Sud-Est, anunță integrarea cu succes a sistemului de chirurgie asistată robotic da Vinci X la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. Acest moment reprezintă un reper major în procesul de modernizare a sistemului public de sănătate din România, Oradea devenind al patrulea spital public din țară care implementează chirurgia robotică da Vinci™.

Această evoluție strategică vine într-un context în care România accelerează reformele și modernizarea în sănătate. Instalarea sistemului da Vinci într-un pol regional precum Oradea reflectă atât avansul către acces echitabil la îngrijiri medicale de ultimă generație, cât și nevoia urgentă de a institui mecanisme de rambursare publică pentru chirurgia robotică, pentru a accelera extinderea accesului cât mai multor pacienți români, indiferent de locație sau statut socio-economic. În prezent, sunt active 19 programe de chirurgie robotică da Vinci în sectorul privat și doar 4 în spitalele publice: Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița și, de acum, Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

„La SOFMEDICA, privim fiecare nou program ca pe un nou început. Lansarea de la Oradea este un exemplu puternic despre cum tehnologia, viziunea și angajamentul public se unesc pentru a schimba vieți. Este, de asemenea, un pas esențial către democratizarea chirurgiei robotice în România, care, în opinia noastră, nu ar trebui să mai fie un privilegiu, ci un standard.” – Daniela Fistis, Commercial Manager, SOFMEDICA România.

Cu un program multidisciplinar în urologie și chirurgie generală, adoptarea sistemului da Vinci la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea aduce beneficii transformatoare atât pacienților, cât și comunității medicale. Pacienții beneficiază de proceduri minim invazive, cu mai puține complicații, spitalizare redusă și recuperare mai rapidă – aspecte esențiale în cazurile oncologice complexe – în timp ce echipele medicale câștigă precizie sporită, ergonomie îmbunătățită și acces la instruire avansată.

„Chirurgia robotică prin sistemul da Vinci redefinește standardele de precizie în urologia oncologică, sporește acuratețea exciziei tumorale și îmbunătățește recuperarea post-operatorie. Însă, pentru a servi cu adevărat pacienții, trebuie integrată în echipe de înaltă expertiză care înțeleg pe deplin potențialul.” – Dr. Bogdan Feciche, medic urolog, Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

„Adoptarea chirurgiei robotice în spitalul nostru nu este doar un salt tehnologic – este o investiție pe termen lung în oamenii din județul Bihor. Acest program ridică standardele locale și deschide calea către un acces mai larg la inovație în sistemul public de sănătate.” – Dr. Dan Dejeu, Șef Secție Chirurgie Generală, Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

La nivel național, această investiție marchează o schimbare către un model de îngrijire bazat pe inovație în sistemul public de sănătate din România, ce ridică standardele chirurgicale, crește eficiența și contribuie la menținerea și chiar repatrierea medicilor români cu înaltă calificare ce lucrează în străinătate. Astfel, consolidează capacitatea țării de a oferi servicii medicale de clasă mondială în interiorul granițelor sale.

Prin lansarea de la Oradea, rețeaua programelor de chirurgie robotică din sistemul public din România devine și mai puternică. Odată cu instalările din cele patru spitale publice, impulsul pentru o strategie națională coerentă de chirurgie robotică devine incontestabil.

Acest program transmite un mesaj clar către factorii decizionali naționali: sistemul public de sănătate din România este pregătit să adopte inovația și să avanseze cu determinare.