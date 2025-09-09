Vara se prelungește până la începutul lunii octombrie!

Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în intervalul 08.09.2025 – 06.10.2025, temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei. După prima săptămână cu ploi abundente în anumite zone ale ţării, urmează două săptămâni cu ploi puţine.

ANM a anunţat marţi cum va fi vremea până la începutul lunii octombrie. ”Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2005-2024”, precizează meteorologii.

Prognoza meteo săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

ANM anunţă că valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice şi sudice.

”Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordice şi centrale, dar mai ales în zona Munţilor Apuseni, iar în rest va fi apropiat de cel normal, cu un uşor deficit în extremitatea de est a ţării”, transmis specialiştii.

Prognoza meteo săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

”Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice şi sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale”, arată ANM.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în vestul şi nord-vestul teritoriului.

Prognoza meteo săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Potrivit sursei citate, mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice şi sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

„Avem tendințe de creștere a temperaturii medii în toate anotimpurile, dar creșterea este mult mai accentuată vara. Pe locul doi la creșterea temperaturii din punct de vedere al magnitudinii, vine iarna.

Anotimpurile de tranziție sunt caracterizate de o variabilitate naturală mai mare, peste care semnalul acesta de creștere a temperaturii vine un pic estompat.

Chiar dacă există, totuși, tendințele nu sunt atât de pronunțate ca în anotimpurile de vară și de iarnă. Așa că putem spune că trăim deja schimbarea climei, evident nuanțată de sezon, nuanțată de regiunea unde acționează diverși factori locali.

Așadar, toate anotimpurile au tendința asta de a fi mai calde decât în deceniile precedente”, a explicat recent climatologul Roxana Bojariu.