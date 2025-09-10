AnimaWings anunță introducerea rutei București-Geneva, singura conexiune aeriană directă între cele două orașe

AnimaWings, compania aeriană 100% românească, anunță introducerea zborurilor directe pe ruta București – Geneva și retur, începând din 23 martie 2026. Noua rută va fi operată cu o frecvență de trei zboruri săptămânale (luni, miercuri și vineri), AnimaWings devenind astfel singura companie aeriană care asigură legătura directă dintre România și Geneva, oraș recunoscut drept hub internațional pentru afaceri, conferințe și instituții globale.

Biletele sunt deja disponibile pe site-ul companiei și în agențiile partenere, cu tarife pornind de la 99,99 euro/sens, în clasa AnimaONE, care include bagaj de cabină (8kg), un obiect personal de tip poșetă / borsetă (4kg), selecție gratuită a locurilor, check-in online și offline gratuit.

„Geneva este unul dintre cele mai importante centre internaționale pentru afaceri, diplomație și conferințe globale, dar și un punct de legătură pentru comunitatea numeroasă de români din Elveția. Prin introducerea acestei rute, oferim pasagerilor o conexiune directă, rapidă și confortabilă, care răspunde atât cerințelor corporate, cât și celor personale. Este un pas strategic în extinderea rețelei AnimaWings, prin care consolidăm legăturile României cu hub-uri-cheie din Europa”, a declarat Marius Pandel, Președintele AnimaWings.

Zborurile vor fi operate cu aeronave moderne Airbus A220-300, configurate cu 137 de locuri (inclusiv 12 la Business Class), ce oferă spațiu generos între rânduri, confort la bord și servicii de ultimă generație. Pasagerii care aleg Business Class vor beneficia de servicii premium și catering personalizat, iar la bord toți călătorii vor putea comanda meniuri variate, inclusiv opțiuni gourmet.

Lansarea rutei directe București – Geneva marchează continuarea strategiei de expansiune accelerată a AnimaWings, prin extinderea rețelei internaționale și oferirea de alternative competitive atât pentru segmentul leisure, cât și pentru cel corporate.

Începând din această toamnă, compania va opera 12 rute noi care conectează hub-urile aeriene din România cu destinații majore la nivel european și internațional, precum München, Praga, Sofia, Tel Aviv, Istanbul și Dubai. Extinderea este susținută de introducerea în operare a aeronavelor Airbus A220 de ultimă generație, parte dintr-o comandă de 12 unități ce vor fi livrate până în 2026. Odată cu recepționarea celei de-a cincea aeronave, în această lună, AnimaWings își consolidează rețeaua de zboruri regulate și reconfirmă angajamentul de a oferi pasagerilor standarde moderne de confort, eficiență și conectivitate.

Pasagerii AnimaWings beneficiază de trei clase de servicii – Business Class, Premium Economy și Economy – concepute pentru a răspunde diverselor nevoi de călătorie. Noile aeronave Airbus A220 oferă un nivel ridicat de confort și eficiență operațională, iar experiența la bord este susținută de servicii personalizate și echipaje dedicate. Strategia companiei pune accent pe transformarea fiecărui zbor într-o experiență completă, sigură și predictibilă, care să încurajeze mobilitatea și accesul pasagerilor la destinații relevante, în cele mai bune condiții.

Despre AnimaWings:

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour, cu o echipă de profesioniști care oferă pasagerilor călătorii confortabile, în regim de curse regulate sau charter, implementând sisteme, proceduri și protocoale de siguranță la un standard excepțional.

Aflată în continuă expansiune, compania aeriană își va mări flota în acest an cu înca 2 avioane de tip Airbus A220-300, iar în următorul an cu încă 4 aeronave. Planul de extindere al flotei AnimaWings până la finele lui 2026 vizează un total de 12 aeronave.