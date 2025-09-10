Balkanik Festival 2025: trei zile de muzică, artă, culoare și comunitate în inima Bucureștiului

Bucureștiul a dansat din nou pe ritmurile lumii! În perioada 5–7 septembrie, Strada și Grădina Uranus au prins viață la cea de-a 13-a ediție a Balkanik Festival – Home of World Music, adunând mii de oameni într-o celebrare a diversității, tradițiilor și creativității.

Timp de trei zile, publicul a trăit o experiență efervescentă între concerte live, expoziții, ateliere și instalații spectaculoase.

Pe scena Balkanik Festival, fiecare seară a fost o călătorie sonoră fascinantă. Omar Souleyman, legenda dabke-ului, a transformat Grădina Uranus într-un rave oriental hipnotic, în timp ce Lupii lui Calancea au electrizat folclorul moldovenesc cu ritmuri de rock și funk. Ivo Papasov & His Wedding Band au reinventat muzica de nuntă balcanică prin clarinetul lor, iar Mahala Rai Banda & Jony Iliev au adus un brass românesc vibrant, în care nordul se întâlnește cu sudul. Publicul a mai descoperit și proiecte contemporane, precum MiASiN (Armenia–Franța–Turcia), Balkan Taksim, Kottarashky & The Rain Dogs, Kanizsa Csillagai sau Karpov not Kasparov, fiecare aducând o fuziune unică de tradiție și modernitate.

Festivalul nu a însemnat doar muzică: Grădina Uranus s-a transformat într-un adevărat atelier viu, unde vizitatorii au descoperit meșteșuguri, bijuterii, artă florală sau sculpturi realizate pe loc. Copiii au avut propriul lor univers, plin de jocuri creative, baloane uriașe de săpun, ateliere de pictură și jonglerii, în timp ce cei mari s-au lăsat inspirați de Balkanik Talks by BRD Groupe Société Générale, unde artiști și cercetători au discutat despre cum arta și ecologia pot reconfigura spațiul balcanic.

Pe Strada Uranus, Balkanik Fair a transformat festivalul într-un adevărat spațiu al comunității și creativității. Târgul de artizanat a adus laolaltă meșteșugari talentați, cu obiecte lucrate manual, de la bijuterii și ceramică la textile și piese de design inspirate din tradiții vechi. În același timp, DJ seturile au transformat strada într-un dancefloor urban, iar atelierele interactive pentru copii și adulți au adus culoare, energie și zâmbete în fiecare colț. Balkanik Fair a fost locul în care muzica, arta și bucuria de a crea și de a împărtăși s-au întâlnit firesc, oferind o experiență de festival cu adevărat completă. „Într-o lume grăbită și fragmentată, trei zile de bucurie împărtășită devin o formă de rezistență. Balkanik Festival e locul unde muzica aduce împreună culturi, generații și energii care altfel nu s-ar întâlni. Faptul că mii de oameni au dansat, au creat și au visat împreună la Grădina și pe Strada Uranus ne arată că acest spirit comunitar e viu și că avem nevoie de el mai mult ca oricând.” – Ligia Keșișian, director artistic al Balkanik Festival

Balkanik Festival se încheie, dar lasă în urmă emoția unei veri care va fi povestită mult timp de acum înainte. Ne revedem în 2026, cu noi artiști, noi experiențe și aceeași promisiune: de a aduce lumea împreună prin muzică și artă.

„Cred că aici este singurul loc din lume unde mă simt ca într-o familie și unde lumea se bucură de muzică în profunzime” (participantă la festival venită din Mexic)

