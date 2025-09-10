E UNIC! A terminat primul în clasament cu o Tesla fără frâne!

Dominic Marcu, pilotul care de 5 ani concurează la viteză în coastă cu mașini electrice, a mai bifat o premieră istorică nu doar în România, ci și în Europa! Cu bolidul lui de peste 1000 de cai putere, botezat „Moghioroș”.

Dominic Marcu face spectacol în etapele din campionatul național de viteză în coastă cu o Tesla care prinde suta în 3 secunde. La ultimul concurs la care a fost prezent pilotul a reușit o performanță uluitoare, unică în Europa!

“Sunt foarte bucuros, am câștigat locul 1 în clasamentul General la Mediaș. Nici acum nu realizez ce s-a întâmplat, a fost un weekend foarte greu pentru noi. Am avut și ceva probleme la mașină” – Dominic Marcu, pilot la viteză în coastă.

Până acum, în acest sezon el s-a situat de 2 ori pe locul 1 în clasamentul general!

„Sezonul acesta am obținut locul 1 la general, la etapa de la Râșnov, o premieră absolută pentru România, o mașină electrică câștigă o etapă de viteză în coastă, dar și la nivel de Europa. În niciun campionat o mașină electrică nu a câștigat o etapă de viteză în coastă la noi pe continent. Și acum tot o premieră a fost? Da., doar că am repetat-o” – Dominic Marcu, pilot la viteză în coastă.

Etapa de la Mediaș a fost una și cu mari emoții pentru pilotul de 33 de ani!

„Mi-a stat inima încât 2 ani din viață i-am pierdut în acest weekend! O problemă foarte gravă ce nu îți dorești niciodată: să rămâi fără frâne” – Dominic Marcu, pilot la viteză în coastă.

Pe Dominic îl ia amețeala când se gândește câți bani a băgat în pasiunea lui!

„Mi-am făcut așa niște calcule în linii mari, dar prefer să nu le mai fac pentru că mi-am dat seama că îmi luam o vilă, îmi făceam o pensiune sau alte lucruri” – Dominic Marcu, pilot la viteză în coastă.

Tesla cu care Dominic face spectacol la viteză în coastă are și un nume!

“ Mașina mea se numește Moghioroș pentru că am cumpărat-o din Ungaria. A fost o mașină de serie. Mașina mea, o Tesla Model S Pride, nu e o mașină de curse, e o mașină de stradă un sedan, de peste două tone, cu care mergi la piață. Bine are1000 de cai dar tot Sedan cu care mergi la piață este. Noi l-am modificat și l-am făcut de curse “– Dominic Marcu, pilot la viteză în coastă.

Pilotul își amintește și de vremurile în care, din cauza lipsei banilor, din 8 etape de viteză în coastă el concura doar la una.

„Ba cu mașini închiriate, ba cu bani împrumutați, ba munceam toată iarna la pârtie să merg o etapă și când mergeam la Sinaia dădeam tot ce puteam din mașina aceea” – Dominic Marcu, pilot la viteză în coastă.

A întrerupt seria victoriilor lui Jerome France

La Mediaș, pe lângă victoria absolută, Dominic Marcu a urcat pe prima treaptă a podiumului și la Categoria 3. Pentru pilotul din Sinaia, victoria de la Mediaș din clasamentul general este a doua din acest sezon, după cea din prima etapă de la Râșnov.

Astfel, Dominic a reușit să întrerupă seria câștigătoare a lui Jerome France, care avea 4 succese consecutive la rând, înainte de runda desfășurată pe Hula Baznei.

„Este un mare să știu că l-am învins pe Jerome. El are o mașină foarte performantă, dar mașina lui, pe ploaie nu poate să pună toată puterea jos că este o mașină ușoară. Eu tot am spus că am o mașină grea, cred că este cea mai grea din campionat, cred că este mai grea și decât duba mea de asistență. Pe uscat, avem probleme să mergem cu o mașină atât de grea pe viraje dar când e ud, este bine că este grea, pentru că are aderență la sol ceea ce mă ajută foarte mult să merg tare pe ploaie” – Dominic Marcu, pilot la viteză în coastă.