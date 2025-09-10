Politic

Elena Lasconi pune tunurile pe Nicușor Dan

0

Elena Lasconi iese la atac. Fosta candidată USR la prezidențiale a declarat că românii sunt tot mai nemulțumiți de direcția spre care se îndreaptă țara.

Elena Lasconi, fostă candidată USR la prezidențiale și edil al municipiului Câmpulung, a analizat cele 100 de zile cu Nicușor Dan președinte și a precizat că „e un blestem asupra acestui popor să pună în fruntea țării forme fără fond, oameni lipsiți de empatie”.

Solicitată să comenteze, într-o emisiune online, cele 100 de zile cu Nicușor Dan președinte, Elena Lasconi a declarat: „Au început să cadă din nou mituri, parcă e un blestem asupra acestui popor să pună în fruntea țării forme fără fond, oameni lipsiți de empatie.”

Citește și
Politic

Ponta îl desființează pe Boloș!

Politic

Cele patru pachete de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan,…

Politic

Boloș, atac extrem de dur la adresa lui Ciolacu

Politic

Grindeanu îi dă replica lui Nicușor Dan

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.