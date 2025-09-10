Eurodeputatul Maria Grapini a depus, alături de colegii români din PE, două amendamente importante la Raportul „Viitorul agriculturii după 2027!”: “Fermierii români au dreptul să aibă aceleași condiții de finanțare și subvenții în Piața internă a UE!”

Europarlamentarul Maria Grapini a depus astăzi, la Strasbourg, împreună cu toți colegii români din PE, două amendamente extrem de importante la Raportul „Viitorul agriculturii după 2027!”. Am reușit astfel, a punctat eurodeputatul, să obținem votul majorității pentru solicitarea noastră de a avea subvenții egale pentru fermieri.

„Când suntem uniți, putem să rezolvăm probleme importante pentru oameni. Fermierii români au dreptul să aibă aceleași condiții de finanțare și subvenții în Piața internă a Uniunii Europene.

Ca membră a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI), mulțumesc eurodeputaților români care au sprijinit trecerea amendamentelor!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

De menționat faptul că Maria Grapini a militat, atât în plenul PE de la Strasbourg și Bruxelles, dar și în ultimul an, în calitatea sa de membru al comisiei AGRI, pentru sprijinirea fermierilor, prin subvenții egale, fără dublă măsură, și alocarea unor bugete pentru formarea tinerilor fermieri.

De asemenea, eurodeputatul Grapini a reiterat, cu fiecare ocazie, necesitatea reformării Politicii Agricole Comune, în contextul în care este nevoie, în agricultură, în toate statele membre, nu numai de majorarea fondurilor, dar și de o resursă umană tânără.