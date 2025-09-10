Mircea Lucescu vorbește despre demisie după egalul rușinos cu Cipru

Naţionala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marţi seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, marți seara, în conferința de presă de la finalul partidei cu Cipru, scor 2-2, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, când a fost întrebat dacă se gândește să renunțe la funcție, că nu este momentul să facă o analiză serioasă pentru că ar trebui să spună niște lucruri care nu îi convin.

El a menționat că simte o foarte mare dezamăgire. Întrebat dacă s-a gândit să renunțe la funcția de selecționer, Lucescu a răspuns: ‘Haideți să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine, vom vedea mâine. Sunt foarte dezamăgit, pentru că știu cum a fost pregătit meciul ăsta și cât de sigur eram că vom câștiga. Echipa națională trebuie să își continue parcursul. Eu am făcut tot ceea ce a fost posibil ca să dau unui grup de jucători posibilitatea să atace un turneu final. Și ăsta a fost un lucru foarte bun. În rest, sunt alte aspecte pe care nu vreau să le discut aici. Eu voi analiza și voi vedea ce hotărâre voi lua. Vom vedea care e situația. Mai mult de atât nu am ce să spun. Nu e momentul să fac o analiză foarte serioasă pentru că ar trebui să spun niște lucruri care nu îmi convin. Simt o mare dezamăgire, o foarte mare dezamăgire’.