PENNY România lansează a treia ediție a programului Liga Punctelor PENNY, dedicat cluburilor sportive de fotbal pentru copii, juniori și tineret

PENNY România, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, lansează cea de-a treia ediție a programului Liga Punctelor PENNY, o inițiativă națională dedicată susținerii fotbalului pentru tinerii sportivi, care aduce împreună părinți, antrenori, copii și comunități.

Programul se desfășoară în perioada 10 septembrie – 4 noiembrie 2025 și este dedicat tuturor cluburilor sportive de fotbal pentru copii, juniori și tineret din țară. Prin intermediul unui mecanism simplu și accesibil, clienții PENNY pot redirecționa punctele acumulate la cumpărături către cluburile înscrise în platformă, susținându-le astfel cu echipamente esențiale pentru antrenamente și dezvoltare.

„Suntem mândri să lansăm ediția a treia a Ligii Punctelor PENNY, un program care a crescut de la an la an datorită implicării clienților noștri. Ca sponsor al echipelor naționale, știm că performanța începe din comunitate, cu fiecare copil care primește șansa să se antreneze în condiții adecvate. Credem în schimbarea pe care sportul o poate aduce în viețile tinerilor și ne dorim ca Liga Punctelor PENNY să fie o parte activă din acest proces.”, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY | REWE România.

Continuarea programului subliniază angajamentul PENNY față de susținerea tinerelor talente și a comunităților locale din care acestea fac parte. O echipă națională de fotbal poate performa pe termen lung doar dacă următoarele generații de fotbaliști au mijloacele necesare pentru o dezvoltare sănătoasă.

„Liga Punctelor PENNY este dovada clară că parteneriatele strategice aliniate unei viziuni clare pot avea un impact concret în dezvoltarea sportului. Prin această inițiativă, cluburile primesc o dată cu echipamentele, încredere și susținere din partea comunității. Invităm astfel toate cluburile – fie că au participat și în edițiile anterioare, fie că sunt la prima înscriere – să se alăture acestui proiect și să continuăm să modelăm viitorul copiilor noștri prin fotbal, continuând împreună să oferim șanse reale tuturor copiilor de a se bucura de fotbal”, a afirmat Răzvan Burleanu, președinte Federația Română de Fotbal.

Cum funcționează Liga Punctelor PENNY:

Cluburile sportive de fotbal pentru copii, juniori și tineret se pot înscrie pe platforma digitală a programului: www.ligapunctelorpenny.ro. Clienții PENNY primesc puncte la fiecare sesiune de cumpărături (10 lei = 1 punct). Punctele pot fi redirecționate către un club preferat, prin introducerea bonului fiscal pe platforma programului. Cluburile pot comanda echipamente sportive dintr-un catalog dedicat, în funcție de numărul de puncte acumulate.

Această campanie unește cluburi, familii și fani, promovând tinerele talente și inspirând viitorii campioni. Este un demers care creează legături autentice în comunitate și oferă tinerilor sportivi un cadru concret pentru a-și urma pasiunea.

Liga Punctelor PENNY este un proiect de interes național, care implică toate părțile relevante din ecosistemul fotbalului de copii și juniori. Ediția a treia vine cu o selecție extinsă de produse cum ar fi echipamente pentru sezonul rece, accesorii de antrenament, porți de fotbal și articole adaptate nevoilor cluburilor de juniori.

În plus, antrenorii pot achiziționa, în baza punctelor acumulate, un curs de inițiere în psihologia antrenorului, realizat de Andrada Vincze, reputat psiholog sportiv. Cursul conține elemente de bază despre rolul psihologiei în antrenorat și este disponibil cluburilor care au plasat cel puțin o comandă de echipament pentru copii. Cei care aleg acest curs vor intra automat într-o tombolă, iar la finalul campaniei, trei câștigători vor beneficia de un masterclass susținut de Școala Federală de Antrenori.

În ediția din 2024, peste 1.100 de cluburi au beneficiat de sprijin prin Liga Punctelor PENNY. Acestea au plasat peste 2.600 de comenzi și au primit mai mult de 45.000 de produse, în valoare totală de 3,30 milioane de lei. PENNY își propune ca, și în 2025, să ajungă la cât mai mulți tineri sportivi din întreaga țară, consolidând rolul activ pe care comunitatea îl poate avea în dezvoltarea fotbalului.

Toate detaliile programului, inclusiv lista cluburilor participante, pot fi consultate pe www.ligapunctelorpenny.ro.

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de patru centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași. În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 425 de magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 7.500 de angajați.

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top (Top Employer) 2025 în România. Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.

Pentru mai multe detalii despre companie, accesati website-ul oficial https://www.penny.ro/.