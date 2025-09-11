Călin Georgescu a transmis un mesaj foarte important pentru tinerii din României după asasinarea tânărului comentator politic american Charlie Kirk. El îndeamnă generația tânără să nu se lase furată, să își ia viitorul în propriile mâini și să aibă încredere în el.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a decis joi ca fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu să rămână sub control judiciar. Decizie de respingere a cererii lui Georgescu e definitivă, potrivit portalului instanței.

Solutia pe scurt: În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) rap. la art. 205 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii pronunţate de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 01.09.2025, în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.2. În temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen., obligă contestatorul la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă.

Călin Georgescu susține că asasinarea lui Charlie Kirk și dezlănțuirea tinerilor din SUA după eveniment arată că generația tânără pune la îndoială „minciuna globalistă” și că nu mai vrea să tolereze „ideologia woke”.

„Moarea lui Charlie Kirk, este categoric, arată o rană a generației tinere care nu vrea să mai trăiască în minciuna globalistă, nu mai vrea acest lucru, și în ideologia woke. În același timp, ceea ce s-a întâmplat dovedește că Charlie Kirk a avut dreptate, el a pledat tot timpul pentru pace, pace în Ucraina, pace în America, pace pretutindeni. Întrebarea a fost cine câștigă din pace și cine câștigă din război.

Din război câștigă numai sistemul oligarhic soroșist mondial, industria mondială de armament, din pace câștigă lumea întreagă, câștigă universul. Asta este ceea ce a făcut Charlie Kirk și de aceea mă adresez tineretului din România cu același mesaj de pace pe care trebuie să îl avem în interiorul nostru, pentru că Charlie Kirk a fost asasinat în America, dar se putea întâmpla oriunde”, transmite Călin Georgescu.

Suveranistul arată că sistemul „oligarhic” este pe sfârșite peste tot în lume, așa că își dă ultima suflare inducând frică, însă tineretul nu mai vrea să se aplece la frică sau să fie sclavul ideologiei globaliste. De aceea, transmite tinerilor să nu stea în genunchi în fața nimănui și să aibă încredere în ei.