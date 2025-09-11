Chitaristul Maxim Belciug concertează la Sala Dalles, în deschiderea seriei de recitaluri Musica Sine Tempore

Sfârșitul de an aduce în București o serie de recitaluri de muzică veche de o frumusețe aparte, reunite sub egida Musica Sine Tempore, un proiect al Centrului Metropolitan de Educație și Cultură Ioan I. Dalles dedicat artiștilor care reînvie, prin măiestria lor, farmecul sonorităților baroce și renascentiste. Pe scena Sălii Dalles, trei instrumente cu povești distincte – chitara, harpa și teorba – vor oferi publicului ocazia de a se bucura de universul sonor al muzicii baroce, într-o experiență vie, intensă și profund personală.

Seria de concerte debutează pe 18 octombrie 2025, cu recitalul extraordinar susținut de Maxim Belciug, unul dintre cei mai importanți chitariști români, care aduce la Sala Dalles un regal cu pagini semnate de Francesco da Milano, François Couperin, Jan Antonín Losy, Luis de Milan, Johann Sebastian Bach, Jean Philippe Rameau, Robert de Visée și Gaspar Sanz, într-o interpretare efervescentă și surprinzătoare. Căci Maxim Belciug abordează repertoriul baroc cu o familiaritate pe care doar un om al barocului și-ar permite-o: la el, muzica respiră liber și direct, în ritmul natural al sincerității totale, iar barocul ne apare mereu tânăr și deloc liniștit și ne învață despre frumos și perenitate.

Cu o carieră de peste trei decenii, concerte susținute pe toate marile scene ale țării, precum și pe numeroase scene din străinătate, Maxim Belciug este un nume special în lumea chitarei clasice. De o fluență extraordinară, care îmblânzește instrumentul și ajunge direct la esența pură a muzicii, și cu un repertoriu impresionant, ce numără secole de creație și idiomuri felurite, chitaristul a cucerit publicul prin expresivitatea unică și prin capacitatea de a transforma chitara într-o veritabilă orchestră de emoții. Ascultându-l, înțelegi că importantă este nu perfecțiunea tehnică, ci acea energie inefabilă care te aduce în fața propriului tău suflet și te invită să pătrunzi taina afectelor.

Seria Musica Sine Tempore continuă cu recitalul din 25 noiembrie 2025, când publicul bucureștean are ocazia s-o întâlnească pe Lise Vandersmissen, o harpistă belgiană minunată, tot mai prezentă pe scenele europene. Specializată atât în harpa modernă, cât și în harpa dublă barocă, Lise Vandersmissen creează punți între epoci și stiluri, transformând fiecare lucrare într-o poveste sonoră, fragilă și enigmatică. Formată la Royal Conservatoire Antwerp și la Royal Academy of Music din Londra, a cântat în festivaluri și ansambluri de prestigiu, remarcându-se prin profunzimea interpretării și versatilitatea artistică.

Seria se încheie pe 13 decembrie 2025 cu recitalul polonezei Klaudyna Żołnierek, o distinsă interpretă la teorbă, lăută și chitară barocă. Discipolă a maestrului Rolf Lislevand la Hochschule für Musik din Trossingen, Klaudyna îmbină rigoarea istorică cu o sensibilitate contemporană. Prezentă pe scene europene marcante și colaboratoare a ansamblurilor de muzică veche, artista este apreciată pentru delicatețea și magnetismul interpretărilor sale. Albumul ei „Dialogue” (2023) este o explorare poetică a luteniștilor francezi ai secolului al XVII-lea, iar recitalul de la București promite o seară de reverie sonoră, între memorie și revelație.

„Musica Sine Tempore nu este doar un program de concerte, au explicat organizatorii, ci o platformă prin care vrem să aducem în București artiști care reușesc să redea muzicii vechi respirația prezentului. Este un proiect pe care ne dorim să-l dezvoltăm, să-l transformăm într-o tradiție a întâlnirilor de înaltă ținută, unde publicul descoperă frumusețea rară a unor instrumente și repertorii care transcend timpul.”

Toate concertele din cadrul seriei Musica Sine Tempore încep la ora 19:00 și au loc la Sala Dalles din București. Biletele sunt disponibile pe ticketstore.ro, eventim.ro și iabilet.ro.