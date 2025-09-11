Eurodeputatul Maria Grapini, intervenție tranșantă în plenul PE de la Strasbourg: “Comisia Europeană trebuie să continue negocierea acordului comercial cu SUA!”

În calitate de vicepreședintă a Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor, europarlamentarul Maria Grapini a solicitat, în plenul PE de la Strasbourg, Comisiei Europene, să continue negocierea acordului comercial cu SUA. Potrivit eurodeputatului Grapini, într-o negociere politică sau comercială, este nevoie de curaj, competență și putere de negociere.

„Rezultatul unei negocieri, fie acord politic sau comercial, depinde de puterea de negociere, dar și de curaj și de competență. Haideți să fim realiști, asta a fost puterea Uniunii Europene… din păcate, aceasta a scăzut, an de an, și atunci nu putem să spunem că este vinovat cel care are puterea mai mare de negociere. Avem, însă, nevoie de acordul cu SUA, nu putem să ignorăm o piață atât de mare!”, a precizat, în intervenția sa, Maria Grapini.

Deși a precizat că poate niciunul dintre europarlamentari nu este mulțumit de această situație care dezavantajează UE, Maria Grapini a reiterat importanța pieței americane pentru industria, agricultura și comerțul european.

Mai mult, aceasta a amintit celor prezenți că, în timpul negocierii unui contract, cel cu putere de negociere mai mică nu va câștiga niciodată în fața celuilalt.

„Ce va fi, însă, dacă nu vom avea un acord cu SUA?”, a întrebat, retoric, eurodeputatul român, care a adăugat, în context, că UE are suficiente pârghii prin care poate să-l determine pe Donald Trump să cedeze și, la final, să avem un acord pe principiul câștig-câștig.

“Am făcut un prim pas și eu, personal, am încredere că, în timp, vom putea să corectăm acest acord. Avem nevoie de acesta și trebuie să vedem cum îl putem îmbunătăți. Trebuie ca fermierii și agricultura europeană, producătorii de vin, industria să poată avea acces, reciproc, la piața din SUA, la standarde și condiții similare. Asta înseamnă un acord etic!”, a conchis Maria Grapini.