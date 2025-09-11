Furtunile și ploile torențiale revin în România!

Meteorologii ANM au emis INFORMARE METEO pentru intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 20 de ploi însemnate cantitativ, intensificări temporare ale vântului.

”Vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, joi mai ales în regiunile intracarpatice, iar vineri îndeosebi în cele sudice și estice, precum și în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte de peste 60…80 km/h”, a transmis ANM.

De asemenea, a fost emisă ATENȚIONARE METEO COD GALBEN pentru 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 03, de ploi însemnate cantitativ pentru județele Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Cluj și Munții Apuseni.

În intervalul menționat, în județele Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Cluj și în Munții Apuseni va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

PROGNOZĂ SPECIALĂ PENTRU BUCUREȘTI

Joi, cerul va fi temporar noros și îndeosebi noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10…15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 28…29 de grade, iar cea minimă de 17…18 grade.

Vineri, vremea se va răcori. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi averse (în general de 5…10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade.