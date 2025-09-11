Grindeanu, noi amenințări cu plecarea de la guvernare

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a lansat joi un nou avertisment privind tensiunile din coaliția de guvernare, în contextul disputelor legate de alegerile pentru Primăria Capitalei. Liderul social-democrat susține că, fără o renegociere clară a termenilor, există „un potențial foarte mare” ca actuala coaliție să se destrame.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a arătat că a văzut în zilele trecute, de la cel mai înalt nivel al statului, că nu avem un plan de ţară şi vine cu propuneri în Coaliţie.

„N-am amenințat. Eu am spus ce am spus public. Dacă nu renegociem într-o formă acceptabilă în interiorul coaliției, atunci există potențial foarte mare ca această coaliție să se destrame. Asta am spus. Nu cred că este vreun lucru care să fie contestat. Această coaliție nu este dată prin lege, nu este scris în Constituție că trebuie să faci coaliție PSD-PNL-USR-UDMR.

Dacă vrei să continue această coaliție, având în vedere potențialul mare pe care îl reprezintă alegerile din București, acest potențial de explozie în interiorul coaliției, trebuie să discutăm acest lucru de la început și să știm cum ne așezăm în interiorul coaliției”, a spus Grindeanu.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat joi, într-o conferinţă de presă, programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”, el declarând că vor să pună România la treabă iar românii trebuie să vadă că actuala guvernare este capabilă de mai mult, că poate să ofere un plan viabil de relansare economică şi să nu livreze doar austeritate extremă. Grindeanu a mai spus că, dacă vrem să oprim ascensiunea partidelor populiste, atunci principalul instrument este acela de a oferi creştere economică.