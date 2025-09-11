Nicușor Dan exclude varianta alegerilor anticipate
Președintele Nicușor Dan exclude scenariul unor alegeri anticipate, subliniind că acesta ar însemna, în opinia lui, ”o instabilitate pe care România nu și-o permite”.
Nicușor Dan este convins că scenariul alegerilor anticipate nu este nici posibil, nici benefic pentru țară.
Întrebat despre posibilitatea organizării de alegeri anticipate, șeful statului exclude o astfel de posibilitate.
”Nu se pune problema de anticipate, cel puțin în accepțiunea mea. Înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite”, a declarat joi, la postul b1tv, Nicușor Dan.
Pe de altă parte, președintele a comentat rezultatele ultimului sondaj INSCOP, conform cărora AUR a ajuns la 40,8 la sută din intențiile de vot ale românilor.
Întrebat ce arată urcarea partidului condus de George Simion la acest procent, Nicușor Dan a răspuns: ”Arată că cei 40 dintre români sunt exasperați, arată dezamăgirea profundă”.
În același context, președintele a subliniat că procentul atins de AUR în sondaje nu arată nicidecum o ”mare iubire” a electoratului față de politicienii din această formațiune politică.
Nicușor Dan a comentat și punctul de vedere al celor din AUR față de poziționarea României în raport cu conflictul militar din Ucraina și investițiile în apărare necesare în contextul amenințării în creștere din direcția Rusiei.