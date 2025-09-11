Nicușor Dan exclude varianta alegerilor anticipate

Președintele Nicușor Dan exclude scenariul unor alegeri anticipate, subliniind că acesta ar însemna, în opinia lui, ”o instabilitate pe care România nu și-o permite”.

”Nu se pune problema de anticipate, cel puțin în accepțiunea mea. Înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite”, a declarat joi, la postul b1tv, Nicușor Dan.

Pe de altă parte, președintele a comentat rezultatele ultimului sondaj INSCOP, conform cărora AUR a ajuns la 40,8 la sută din intențiile de vot ale românilor.