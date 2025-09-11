Eveniment

Reforma administrației se lasă amânată. Grindeanu și Bolojan nu se înțeleg!

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că vor continua discuțiile în Coaliția de guvernare despre variantele de implementare pentru reforma în administrație. Sorin Grindeanu se așteaptă ca o primă formă să fie acceptată în această săptămână.

”Reforma din administraţie, mă aştept ca în această săptămână să avem o primă formă. Ştiu că vor exista discuţii pe finalul săptămânii, cu structurile asociative, se lucrează în acel grup de lucru. (..) Nu au fost pe ordinea de zi discuţii pe administraţie, pe acest pachet”, a spus Grindeanu, într-o conferinţă de presă.

Despre pachetul de relansare economică propus de PSD, liderul PSD a precizat că vor transmite toate aceste propuneri într-o formă prin care poate fi promovat un pachet de legi, într-o formă pe care în interiorul coaliţiei o să o aprobe.

”Nu sunt un fan, şi ştiţi acest lucru, al utilizării în mod excesiv a instrumentului numită asumare. Cred că calea parlamentară este cea corectă”, a afirmat Grindeanu.

