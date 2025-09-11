Se suplimentează lista medicamentelor compensate!

Ministerul Sănătăţii a lasat în consultare publică un ordin care completează listele de medicamente compensate a 35 de medicamente.

Lista medicamentelor compensate va fi suplimentată cu noi 35 de medicamente. Ordinul privind completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, a fost supus consultării publice de către Ministerul Sănătăţii.

”Va permite includerea în listele de medicamente compensate a 35 de medicamente. Este o dovadă că facem exact ceea ce spunem. De la început am fost ferm: pacienţii din România au nevoie de soluţii reale, nu de promisiuni şi lozinci. Toate reformele din ultimele luni – de la criterii de performanţă pentru managerii de spitale, la extinderea reţelei de tratament pentru AVC, de la investiţiile masive în infrastructură şi digitalizare, până la eliminarea privilegiilor şi reaşezarea corectă a resurselor – au avut un singur scop: schimbări reale pentru pacient”, a transmis ministru Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Medicamentele nou introduse pe listele de compensate vor aduce soluţii reale pentru pacienţi diagnosticaţi cu boli grave: