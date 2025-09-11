Sprijin de urgență, pentru fermieri, din partea Comisiei Europene

Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin de urgență de 49,8 milioane de euro pentru fermierii din șase state membre ale UE din sectoarele pomicol și viticol, iar România are a doua cea mai mare alocare din acest pachet, de 11,5 milioane euro, a anunțat, miercuri, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii anunță sprijin de urgență de 11,5 milioane euro pentru fermieri.

”Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol ale căror culturi au fost afectate de înghețul târziu din primăvara acestui an! Am cerut acest sprijin în cadrul Consiliului de miniștri AgriFish încă din iunie, pentru că este datoria noastră să sprijinim fermierii să continue să producă. În urma solicitării făcute de România, Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin de urgență de 49,8 milioane de euro pentru șase state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și România. Fermierii noștri vor beneficia de 11,5 milioane euro, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare din acest pachet”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.