Va fi eliberat Gheorghe Dincă „monstrul din Caracal”?

Gheorghe Dincă, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, ar putea ieși mai repede din închisoare. Monstrul din Caracal a făcut o cerere de eliberare.

Gheorghe Dincă a cerut o permisie pentru a merge să își trateze problemele de sănătate într-un spital civil, fără a fi păzit. Monstrul din Caracal și-a motivat solicitarea spunând că nu vrea să fie „stresat” de pază și a promis că se va întoarce singur în spatele gratiilor, după ce se va vindeca, scrie wowbiz.ro.

Magistrații nu s-au lăsat impresionați de povestea lui. Judecătorii au decis ca Gheorghe Dincă să fie mai întâi consultat de medicii legiști. În cazul în care va avea nevoie de analize amănunțite și tratament, ar putea merge la spital, însă doar sub pază strictă.

„Dispune efectuarea unei expertize medico legale de către Institutul de Medicină Legală Craiova, având următoarele obiective: dacă persoana condamnată prezintă afecţiuni medicale: dacă afecţiunile constatate nu pot fi tratate în reţeaua sanitară a ANP şi fac imposibilă executarea imediată a pedepsei; dacă afecţiunile constatate nu permit tratarea acestora cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii; să se indice locul sau unitatea sanitară din reţeaua Ministerului Sănătăţii, unde urmează să se efectueze tratamentul, in cazul in care boala de care condamnatul suferă nu poate fi tratată in reţeaua A.N.P.; să se indice perioada recomandată pentru întreruperea executării pedepsei. Dispune ca plata expertizei medico-legală şi a examenelor complementare să fie suportată în avans din fondurile Ministerului Justiţiei alocate în acest sens Tribunalului Dolj. Se emite adresă către Penitenciarul Craiova, în vederea prezentării petentului- condamnat Dincă Gheorghe la Institutul de Medicină Legală Craiova, în vederea expertizării medicale a acestuia şi cu menţiunea de a se depune la dosar toate înscrisurile medicale referitoare la starea de sănătate a petentului”, au decis judecătorii.